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Москалькова отреагировала на отставку украинского омбудсмена Денисовой

Татьяна Москалькова и Людмила Денисова
Татьяна Москалькова и Людмила Денисова (Фото: Volodymyr Tarasov / Укринформ / ZUMAPress.com / Global Look Press)

Людмилу Денисову давно надо было отправить в отставку с должности уполномоченного по правам человека на Украине, написала в своем Telegram-канале ее российская коллега Татьяна Москалькова.

«Сразу после начала специальной военной операции я обратилась к ней с предложением о взаимодействии по гуманитарным вопросам: безопасные коридоры для беженцев, посещение пленных и т.д. Получила отказ. Причем в оскорбительной форме. Стало понятно, что она, как омбудсмен, полностью себя обнулила», — утверждает Москалькова.

Верховная рада сняла Денисову с должности омбудсмена Украины
Политика
Людмила Денисова

Она выразила надежду, что должность «займет человек, который понимает смысл и глубокое значение миссии правозащиты, для которого гуманизм и милосердие являются ценностью».

Верховная рада сняла Денисову с должности 31 мая. За снятие проголосовали 234 депутата. Всего в украинском парламенте последнего созыва 450 народных депутатов.

Как сообщила сама Денисова, ее сняли по команде из офиса президента Украины Владимира Зеленского. В числе претензий к уполномоченной, по словам заместителя председателя регламентного комитета Рады Павла Фролова, невыполнение своих обязанностей по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленными, противодействию депортации, а также иной правозащитной деятельности. «Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях «сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом», и «изнасилования детей» на оккупированных территориях, которые она не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от настоящих потребностей Украины», — пояснил депутат.

Теги
Людмила Денисова Татьяна Москалькова Украина СПЧ
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