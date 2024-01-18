Посла Франции вызвали в МИД после удара по наемникам в Харькове

Минобороны накануне сообщило о гибели в Харькове 60 иностранных наемников, в основном французов

Пьер Леви (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Мария Захарова сообщила о вызове в МИД России посла Франции Пьера Леви. Как рассказала она агентству ТАСС, это связано «с уничтожением пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов».

Об ударе по Харькову Министерство обороны сообщило вечером 17 января. Там заявили, что здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. «Уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — добавили в министерстве.

Власти Харьковской области сообщали о ракетных ударах в ночь на 17 января.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщила, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции. Вступающие в иностранный легион заключают контракт с украинской армией, им платят €500 в месяц, за участие в боях на передовой — €3 тыс. в месяц.

России нельзя позволить победить, заявил 17 января президент Франции Эмманюэль Макрон. Если это произойдет, считает он, то безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение». В Кремле называли разговоры о возможной победе Украины «абсурдными», президент Владимир Путин заявлял, что Россию невозможно победить на поле боя.

18 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Le Parisien о готовности изготовить для Украины 78 САУ Caesar, а также увеличить производство боеприпасов. По его словам, частично оплачивать их смогут власти в Киеве.