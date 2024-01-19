Франция заявила об отсутствии своих наемников на Украине после удара в Харькове

Париж опроверг наличие своих наемников на Украине после удара в Харькове

В боевых действиях на Украине не участвуют наемники из Франции, заявили агентству AFP во французском МИДе, комментируя удар российских сил по пункту иностранных боевиков в Харькове.

«У Франции нет «наемников» ни на Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей», — сообщили в МИД страны.

Вечером 17 января Минобороны России заявило, что российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В ведомстве подчеркнули, что здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. «Уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — уточнили в Минобороны. Власти Харьковской области сообщали о ракетных ударах в ночь на 17 января.

18 января посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что вызов посла связан с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции.