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Военная операция на Украине ,  
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Париж опроверг наличие своих наемников на Украине после удара в Харькове

Франция заявила об отсутствии своих наемников на Украине после удара в Харькове
Сюжет
Военная операция на Украине

В боевых действиях на Украине не участвуют наемники из Франции, заявили агентству AFP во французском МИДе, комментируя удар российских сил по пункту иностранных боевиков в Харькове.

«У Франции нет «наемников» ни на Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей», — сообщили в МИД страны.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

Вечером 17 января Минобороны России заявило, что российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В ведомстве подчеркнули, что здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. «Уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — уточнили в Минобороны. Власти Харьковской области сообщали о ракетных ударах в ночь на 17 января.

18 января посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что вызов посла связан с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции.

Теги
Франция наемники Украина Харьков
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