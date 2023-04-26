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В Россию в результате обмена с Украиной вернулись 40 военных

Минобороны России: в результате обмена возвращены 40 военных
В Россию после обмена вернулись 40 военных, все они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны. Киев ранее заявил о возвращении 42 военных и двух гражданских

В Россию в результате обмена с Украиной вернулись 40 военных
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В Россию в результате проведенного обмена вернулись 40 военных, сообщило российское Минобороны. Киев ранее сообщил о возвращении 42 военных и двух гражданских.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что среди освобожденных пленных со стороны Украины — 36 рядовых и сержантов, шесть офицеров и двое гражданских. По его словам, все освобожденные военные «защищали Мариуполь, «Азовсталь», Херсонщину».

После начала российской спецоперации Москва и Киев неоднократно сообщали об обмене пленными. В последний раз о возвращении из плена российских военных Минобороны сообщило 10 апреля — тогда вернулись 106 человек.

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16 апреля, когда православные верующие отмечали Пасху, Ермак сообщил, что на Украину вернулись 130 человек. Передать украинской стороне группу военнопленных по случаю праздника поручил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов 24 апреля заявил о приближении к договоренности с Россией по обмену «всех на всех». По его словам, к тому времени Украина обменяла более 2,2 тыс. человек. МИД России, комментируя заявление Буданова, сообщил, что Москва делает все для того, чтобы попавшие в украинский плен российские военные вернулись домой. При этом источник РБК, приближенный к парламентской координационной группе по вопросам военной операции, сказал, что Москва не пойдет на обмен «всех на всех». Он объяснил это тем, что у России гораздо больше украинских военнопленных, чем у Украины — российских.

В Россию в результате обмена с Украиной вернулись 40 военных
В Россию в результате обмена с Украиной вернулись 40 военных

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны обмен пленными Военная операция на Украине
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