Москалькова сообщила об отказе Киева при обмене брать рядовых ВСУ

Татьяна Москалькова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Украина при обмене пленных отказывается брать простых солдат, требуя тех, кого Россия не готова вернуть, заявила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью Первому каналу.

По ее словам, в отношении тех, кого требует Киев, в России ведутся следственные действия — они были либо командирами, либо активными участниками боевых действий.

Москалькова заявила, что просит российское Минобороны, чтобы простых украинских солдат возвращали их семьям в первую очередь. «А украинская сторона, военные их вычеркивают. А стране они не нужны», — утверждает она.

Глава разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинская и российская стороны приближаются к договоренности об обмене пленными в формате «всех на всех». По его словам, к 24 апреля Украина обменяла более 2,2 тыс. человек.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва делает все, чтобы попавшие в плен российские военные вернулись домой. Источник РБК рассказал, что Россия не согласится на обмен «всех на всех», поскольку в стране гораздо больше украинских военнопленных, чем на Украине российских.

26 апреля Киев сообщил о возвращении 42 военнопленных. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, среди них 36 рядовых и сержантов, шесть офицеров. Он отметил, что все они «защищали Мариуполь, «Азовсталь», Херсонщину».

В Россию вернулись 40 российских военнослужащих, которым в плену «грозила смертельная опасность».