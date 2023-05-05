Москалькова сообщила об отказе Киева при обмене брать рядовых ВСУ
Украина при обмене пленных отказывается брать простых солдат, требуя тех, кого Россия не готова вернуть, заявила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью Первому каналу.
По ее словам, в отношении тех, кого требует Киев, в России ведутся следственные действия — они были либо командирами, либо активными участниками боевых действий.
Москалькова заявила, что просит российское Минобороны, чтобы простых украинских солдат возвращали их семьям в первую очередь. «А украинская сторона, военные их вычеркивают. А стране они не нужны», — утверждает она.
Глава разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинская и российская стороны приближаются к договоренности об обмене пленными в формате «всех на всех». По его словам, к 24 апреля Украина обменяла более 2,2 тыс. человек.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва делает все, чтобы попавшие в плен российские военные вернулись домой. Источник РБК рассказал, что Россия не согласится на обмен «всех на всех», поскольку в стране гораздо больше украинских военнопленных, чем на Украине российских.
26 апреля Киев сообщил о возвращении 42 военнопленных. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, среди них 36 рядовых и сержантов, шесть офицеров. Он отметил, что все они «защищали Мариуполь, «Азовсталь», Херсонщину».
В Россию вернулись 40 российских военнослужащих, которым в плену «грозила смертельная опасность».