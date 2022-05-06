Эспер написал об идее Трампа нанести удар по нарколабораториям в Мексике

Экс-глава Пентагона Марк Эспер в свих мемуарах утверждает, что в 2020 году Трамп дважды интересовался возможностью нанести удары ракетами Patriot по нарколабораториям в Мексике, чтобы уничтожить наркокартели

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп предлагал нанести ракетные удары по объектам в Мексике, чтобы «уничтожить лаборатории по производству наркотиков». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на мемуары экс-главы Пентагона Марка Эспера, которые будут опубликованы на следующей неделе.

По словам Эспера, Трамп дважды интересовался у него такой возможностью летом 2020 года. Экс-президент был недоволен постоянным притоком наркотиков в США через южную границу и утверждал, что «они [власти Мексики] не контролируют свою страну», и хотел уничтожить накрокартели.

Экс-глава Минобороны пишет, что Трамп в ответ на возражения Эспера заявил: «Мы могли бы просто запустить несколько ракет Patriot и тихо уничтожить лаборатории». «Никто не узнает, что это были мы», — процитировал он Трампа. По словам Эспера, экс-президент заявил, что США отрицали бы факт удара.

В мемуарах говорится также, что Эспер несколько раз рассматривал возможность подать в отставку, однако Трампа «окружало такое количество подхалимов и людей, нашептывающих ему опасные идеи», что он решил остаться на посту, чтобы «убедиться, что подобное не произойдет».

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа, который стал президентом в 2016 году, было строительство стены на границе с Мексикой (стену с соседней страной США возводят с 1990-х годов, к моменту избрания Трампа ее длина составляла больше 1 тыс. км. Трамп хотел увеличить длину до 1600 км (его администрация построила чуть более 700 км общей стоимостью $11 млрд; преемник Трампа Джо Байден приостановил финансирование проекта), чтобы остановить «мощный приток наркотиков».

Летом 2019 года Трамп ввел 5-процентный тариф на товары из Мексики, объяснив это борьбой с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Как заявлял экс-президент, 90% наркотиков, поступающих в Штаты, прибывает из Мексики через южную границу. «80 тыс. человек погибли в прошлом [2018] году, 1 млн жизней были разрушены. <...> Это продолжалось много лет, и с этим ничего не было сделано», — говорил он.

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Экс-президент выступал с идеей введения экономического штрафа в размере $500 млрд для Мексики за поставку контрабандой наркотиков в США. В марте 2019-го Трамп заявил , что Мексика потеряла контроль над картелями, и назвал эту страну одной из самых небезопасных в мире. В связи с этим он начал рассматривать вопрос признания мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями, однако позже отложил его по просьбе президента Мексики.

Эспер занимал должность министра обороны с июля 2019 года. В ноябре 2020-го, через несколько дней после президентских выборов, NBC сообщил, что он подготовил заявление об увольнении. Как отмечал телеканал, он давно находился в натянутых отношениях с Трампом. 9 ноября 2020 года Эспера отправили в отставку.