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Трамп отложил признание наркокартелей из Мексики террористическими

Президент США Дональд Трамп решил отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Американский лидер объяснил, что пошел на такой шаг по просьбе президента Мексики Андреса Мануэля.

«Вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями завершена. В соответствии с законом мы готовы это сделать. Но по запросу человека, который мне нравится и уважаем мною, кто так хорошо с нами работал, президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, мы временно откладываем внесение»,— написал Трамп.

По его словам, страны намерены активнее сотрудничать в борьбе против торговли.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter поблагодарил американского президента за такое решение. 

«От имени правительства Мексики я благодарю президента Дональда Трампа за решение отложить признание организаций террористическими по просьбе президента (Мексики Андреса Мануэля) Лопеса Обрадора, который его также уважает и ценит. Победило сотрудничество, и появятся хорошие результаты», — написал мексиканский дипломат.

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В середине марта Трамп заявил, что США рассматривают вопрос признания мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями. Американский лидер отмечал, что Мексика потеряла контроль над картелями и назвал эту страну одной из самых небезопасных в мире.

Трамп также угрожал перекрыть границу с Мексикой или перекрыть ее большую часть, если в стране не остановят нелегальную миграцию в США. Впоследствии Трамп выступил с идеей введения экономического штрафа в размере $500 млрд для Мексики за поставку контрабандой наркотиков в США.

Комментируя угрозы Трампа, президент Мексики заявил, что не намерен вступать в с ним в спор о нелегальной миграции. По его словам, Мехико заинтересован в хороших отношениях с США и будет сотрудничать с Вашингтоном.

Теги: Дональд Трамп, Мексика, наркокартели
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