Трамп объяснил введение пошлин для Мексики борьбой с наркотрафиком

Введение 5-процентного тарифа на товары из Мексики направлено не только на то, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов из этой страны в США, но и на борьбу с наркотрафиком. Об этом в своем Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, 90% наркотиков, поступающих в Штаты, прибывает из Мексики через южную границу. «80 тыс. человек погибли в прошлом году, 1 млн жизней были разрушены. Это продолжалось много лет, и с этим ничего не было сделано», — заявил он.

«Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей», — считает Трамп.

В апреле он говорил, что рассматривает возможность ввести для Мексики экономический штраф на $500 млрд за наркотрафик в США.