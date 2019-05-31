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Трамп объявил о введении пошлин для Мексики из-за нелегальных мигрантов
Президент США намерен вынудить Мексику к сотрудничеству в борьбе с нелегальными мигрантами. В качестве инструмента давления он будет использовать пошлины: к октябрю 2019 года они могут достичь 25%
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Соединенные Штаты с 10 июня введут 5% тариф на товары из Мексики. Пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов из этой страны не прекратится, сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентный тариф на все товары, ввозимые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока будут прибывать нелегальные мигранты, прибывающие через Мексику в нашу страну. Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена», — написал хозяин Белого дома.

Позднее Белый дом опубликовал официальное заявление по этому поводу. «Постоянный приток нелегальных мигрантов имеет глубокие последствия для каждого аспекта жизни нации: школы переполнены, наши больницы переполнены, наша система социального обеспечения истощается, совершаются неисчислимые преступления. Члены банд, контрабандисты, торговцы людьми, а наркотики всех видов перетекают через южную границу прямо в наше общество. Тысячи невинных жизней уносятся каждый год в результате этого хаоса беззакония», — описывает Трамп ситуацию в стране в заявлении.

Президент отметил, что «Мексика позволила этой ситуации продолжаться в течение многих лет» несмотря на действующее строгое законодательство. Для того, чтобы вынудить мексиканские власти к сотрудничеству, Америка применит меры экономического воздействия. Как пояснил Трамп, пошлины будут повышаться постепенно: вслед за введением тарифа в 5%, 1 июля пошлины повысятся до 10%. Если миграционный кризис продолжится, к 1 октября 2019 года размер тарифа составит 25%.

Ранее 25 мая суд заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации. Для строительства участков стены в Нью-Мексико и Аризоне Пентагон заключил контракты на $1 млрд, завершить проект планировалось осенью 2020 года.

Фотогалерея 
Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: мигранты, Мексика
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