Трамп предложил «оштрафовать» Мексику на $500 млрд за наркотрафик

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает идею ввести экономический штраф для Мексики на $500 млрд за наркотрафик в Соединенные Штаты.

«Я обдумываю экономический штраф за $500 млрд в виде наркотиков, которые провозятся из Мексики контрабандой через южную границу [в США]. Более 10 тыс. американцев умирают каждый год, так много семей разрушено!» — написал Трамп в пятницу на своей странице в Twitter.

Он также повторил, что, если Мексика прекратит усилия по ограничению потока нелегальных мигрантов в США, он готов поднять пошлины на ввоз произведенных там автомобилей на 25% и даже полностью закрыть границу.

В середине марта Трамп также говорил, что США рассматривают вопрос о том, чтобы признать мексиканские наркокартели террористическими организациями. «Мне очень нравится новый президент [Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор]. Он замечательный человек, но, знаете, 42 тыс. убийств [в год], во многом это связано с наркотиками», — считает Трамп.



Ранее Трамп также угрожал перекрыть границу с Мексикой или перекрыть ее большую часть, если в стране не остановят нелегальную миграцию в США.