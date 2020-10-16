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Политика ,  
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Бывшего министра обороны Мексики задержали в США

Сальвадора Сепеду задержали по запросу управления по борьбе с наркотиками США. В это время он находился в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с семьей
Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда
Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда (Фото: Daniel Becerril / Reuters)

Экс-главу Минобороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду задержали в США, сообщил министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

«Посол Соединенных Штатов Кристофер Ландау сообщил мне, что бывший министр национальной обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, штат Калифорния», — написал Эбрард в Twitter.

Глава мексиканского МИДа уточнил, что в ближайшее время консул также сообщит ему о том, в чем обвиняют Сепеду, и добавил, что экс-министру предложат помощь.

Бывшего главу Минобороны Мексики задержали в США по запросу американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает Reuters. Эту информацию агентству подтвердили в ведомстве.

По словам источника в дипломатических кругах Мексики, в момент задержания Сепеда был вместе с членами семьи, которых отпустили.

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Сепеда занимал пост министра обороны в правительстве президента Энрике Пенья Ньето с 2012 по 2018 год. Он исполнял обязанности военного атташе при посольствах Мексики в Японии и Южной Корее, был в составе групп дипломатов во время визитов в США, Чили, Китай и на Кубу.

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Задержание экс-министра обороны стало самым громким, после того как в декабре 2019 года в Техасе задержали бывшего министра общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсиа Луну. Он занимал этот пост при президенте Фелипе Кальдероне с 2006 по 2012 год.

Луну обвинили в торговле наркотиками и получении взяток от главы крупнейшего мексиканского картеля Синалоа Хоакина Гусмана. Позже ему предъявили обвинения в руководстве преступной группой и ложных заявлениях иммиграционным властям США.

Во время судебного заседания 7 октября Луна не признал свою вину.

Автор
Мария Лисицына
Мексика задержание
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