Бывшего министра обороны Мексики задержали в США

Сальвадора Сепеду задержали по запросу управления по борьбе с наркотиками США. В это время он находился в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с семьей

Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда (Фото: Daniel Becerril / Reuters)

Экс-главу Минобороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду задержали в США, сообщил министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

«Посол Соединенных Штатов Кристофер Ландау сообщил мне, что бывший министр национальной обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, штат Калифорния», — написал Эбрард в Twitter.

Глава мексиканского МИДа уточнил, что в ближайшее время консул также сообщит ему о том, в чем обвиняют Сепеду, и добавил, что экс-министру предложат помощь.

Бывшего главу Минобороны Мексики задержали в США по запросу американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает Reuters. Эту информацию агентству подтвердили в ведомстве.

По словам источника в дипломатических кругах Мексики, в момент задержания Сепеда был вместе с членами семьи, которых отпустили.