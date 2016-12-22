Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире

Президент США Дональд Трамп назвал Мексику страной номер один в списке «самых опасных стран в мире». Об этом он написал на своей странице в Twitter.



«Нам нужна стена для спокойствия и безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить мощный приток наркотиков из Мексики, которая была признана страной номер один среди самых опасных стран», — написал Трамп.

«Если не будет стены, не будет сделки!» — добавил он.

На прошлой неделе, 11 января, американский президент в интервью The Wall Street Journal допустил, что в соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), которое объединяет США, Канаду и Мексику, может быть внесено условие о строительстве стены на границе США и Мексики.

После того как Мексика неоднократно заявляла, что не будет платить за стену, Трамп заявил, что в ходе переговорах по НАФТА может быть добавлен пункт в соглашении о стене, по которому Мексика заплатит за стену. «Мы можем заключить хорошую сделку по НАФТА. Я возьму на себя небольшой процент этих денег [ выделенных на строительство стены]. Угадайте что? Мексика платит», — сказал Трамп.

Построить стену на границе США и Мексики было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Тогда он утверждал, что мексиканская сторона будет платить за возведение приграничных объектов, но Мексика отказалась от этого.

В марте 2017 году Белый дом предоставил технические требования к приграничным сооружениям, которые должны быть построены на американо-мексиканской границе. В администрации Трампа потребовали сделать стену «внушительной по высоте». Сама конструкция должна быть защищена от подкопов, при этом озвучено требование, чтобы через стену нельзя было перелезть без лестницы или с помощью других вспомогательных предметов. ​