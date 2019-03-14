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Трамп допустил признание мексиканских наркокартелей террористическими

Соединенные Штаты рассматривают вопрос признания мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Breitbart. Он отметил, что это момент «психологический, но также и экономический».

«К сожалению, Мексика потеряла контроль над картелями», — заявил Трамп и добавил, что эта страна считается одной из самых небезопасных в мире. В прошлом году в Мексике были убиты 42 тыс. человек, отметил он. «Мне очень нравится новый президент [Андрес Мануэль Лопес Обрадор]. Он замечательный человек, но, знаете, 42 тыс. убийств, во многом это связано с наркотиками», — считает Трамп.

Как ранее сообщал CNN со ссылкой на секретариат по безопасности и защите граждан Мексики, в 2018 году в этой стране было совершено более 33 тыс. убийств (на 15% больше по сравнению с 2017 годом). Рост убийств связан с жестокостью со стороны наркокартелей. Война между ними и правительственными войсками продолжается с 2006 года, кроме того, многие картели воюют между собой за территорию.

Один из самых известных наркобаронов Мексики — бывший главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по кличке Коротышка. Впервые его задержали в 1993 году в Гватемале и выдали Мексике, где он получил 20 лет тюрьмы за убийства и контрабанду запрещенных веществ. Однако Гусман, подкупив тюремщиков, в 2001 году сбежал из тюрьмы строгого режима. Мексика и США объявили его в розыск. В 2014 году Коротышка был повторно арестован, однако год спустя он сбежал из тюрьмы, прорыв полуторакилометровый тоннель.

В 2016 году его поймали в третий раз и спустя год выдали США. В феврале текущего года коллегия присяжных на заседании федерального суда США в Нью-Йорке признала Гусмана виновным по десяти статьям обвинения. В 2009 году, по данным Forbes, его состояние составило $1 млрд.

Теги: Дональд Трамп, Мексика, наркокартели
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