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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах

Песков: в России появилось четыре новых субъекта, всем придется с этим считаться
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне Зеленский заявил, что мирные переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как ВСУ удастся выйти на границы 1991 года. Песков отметил, что Зеленскому и всем остальным нужно учитывать новые территориальные реалии
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В России появились четыре новых субъекта — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, — и с «этим всем придется считаться», заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — сказал Песков.

Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года.

В 2014 году Россия по итогам референдума присоединила Крым, а осенью 2022-го — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Киев итоги референдумов не признал. Москва заявляла о готовности защищать эти регионы всеми «любыми средствами».

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Фото:Adri Salido / Anadolu / Reuters

После того как Россия включила в свой состав четыре региона, Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. В декабре 2023-го украинский лидер назвал вопрос переговоров с Москвой неактуальным, указав на «формулу мира», однако несколько месяцев спустя допустил, что приглашение российской стороны к диалогу возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира».

Предложенная президентом Украины «формула мира» состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных и т.д. Россия считает ее неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.

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Президент Владимир Путин говорил, что Россия не против возобновления мирных переговоров, но указ Зеленского этому препятствует. «Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались», — говорил Путин журналисту Такеру Карлсону. Вместе с тем он подчеркивал, что переговоры с Украиной, странами Европы и США будут вестись только с учетом интересов Москвы.

Песков ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах
Песков ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дмитрий Песков Владимир Зеленский переговоры Военная операция на Украине
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