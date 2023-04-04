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Суд над Трампом ,  
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CNN назвал дату следующего заседания по делу Трампа

CNN: следующее заседание суда по делу Трампа запланировано на 4 декабря

Следующее очное заседание суда по делу 45-го президента США Дональда Трампа назначено на 4 декабря в Нью-Йорке, передает телеканал CNN.

Как уточняет AFP, рассмотрение дела Трампа по существу может начаться в январе 2024 года. Однако сторона защиты настаивает на том, чтобы судебный процесс начался весной 2024 года.

Днем 4 апреля Трамп покинул резиденцию в Нью-Йорке и прибыл в офис прокурора Манхэттена, где был официально арестован. Он был формально заключен под стражу до предъявления обвинений, а после этого его отпустили.

По данным телеканала CBS, ему вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов. CNN уточняет, что обвинения связаны с расследованием дела о выплатах в размере $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой он состоял в отношениях, за молчание об этом. 

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в 2018 году признал, что выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

45-й президент США, который ранее заявил о планах участвовать в президентской гонке в 2024 году, назвал происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов. Вину он не признал.

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Дональд Трамп заседание суд
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
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Читать
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