Как предъявление обвинений Трампу мобилизовало его сторонников

Начавшийся уголовный процесс над Дональдом Трампом сделал его основным кандидатом на выборах 2024 года от республиканцев. Процесс может затмить всю кампанию и подорвать позиции других кандидатов от партии, поясняют аналитики

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Как Трамп намерен обернуть процесс себе на пользу

Во вторник, 4 апреля, окружной суд Манхэттена предъявил 45-му президенту США Дональду Трампу обвинения в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. До этого он в течение двух часов формально находился под арестом. Обвинения связаны с расследованием дела о выплатах в размере $130 тыс. за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), с которой Трамп состоял в отношениях. Выплата была проведена в ходе его избирательной кампании на президентских выборах 2016 года. В 2018 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что выплату по документам провели как оплату юридических услуг. Экс-президент в суде свою вину не признал.

Это событие стало мировой сенсацией — в последний раз такое происходило с президентом США более 150 лет назад. Впрочем, команда Трампа, который намерен вновь баллотироваться на выборах 2024 года от Республиканской партии, постаралась преподнести все в выгодном для него свете. По данным Politico, большая группа помощников и советников Трампа разработала стратегию, направленную на то, чтобы извлечь выгоду из медийности события. В понедельник, 3 апреля, Трамп внес финальные коррективы в их предложения. После этого команда отказалась от того, чтобы СМИ сопровождали Трампа в суд, но при этом наняла телеоператора, который заснял процесс двухчасовой поездки из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде до Нью-Йорка. Так же тщательно был распланирован график публичных выступлений.

После возвращения из суда Трамп выступил перед своими соратниками в Мар-а-Лаго. Он напомнил о скандалах, которые пережил после победы на выборах в 2016 году, среди которых два импичмента и расследование «комитета 6 января», созданного палатой представителей (нижняя палата конгресса США) для расследования его причастности к попытке захвата Капитолия после победы на выборах Джо Байдена. Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в предвзятости, а само дело назвал политически мотивированным.

Опрос, проведенный CNN 3 апреля, показал, что 76% американцев разделяют мнение Трампа о том, что дело является политически мотивированным, но при этом порядка 60% опрошенных согласны с обвинениями. Среди демократов этот показатель достигает 96%.

Помимо обвинений в подлоге документов в отношении Дональда Трампа, расследуются еще два дела. Первое связано с его попытками повлиять на исход президентских выборов 2020 года, второе — с вольным обращением с документами Белого дома. В феврале 2022 года Национальное управление архивов и документации США выдвинуло предположение, что Трамп, покидая Белый дом, вывез 15 коробок с документами, в том числе секретными, в свое имение Мар-а-Лаго, о чем ведомство уведомило Минюст. Позднее, после переговоров с командой Трампа, документы были возвращены в архив, сотрудники которого начали инвентаризацию, чтобы убедиться, что все пропавшие документы налицо.

Как дело восприняли его сторонники

Первый опрос, проведенный Yahoo News/YouGov после выдвижения обвинений в адрес Трампа, показал, что экс-президент стал самым популярным кандидатом от республиканцев на выборах 2024 года среди сторонников партии. Его популярность за две недели выросла на 10%. Если в марте его рейтинг составлял 47% против 39% у губернатора Флориды Рона Десантиса, то теперь разрыв между ними увеличился — 57% у Трампа и 31% у Десантиса. Остальные кандидаты, включая экс-постпреда США при ООН Никки Хейли и бывшего вице-президента Майка Пенса, не набирают пока и 5%.

Когда Трамп объявлял о намерении участвовать в президентской гонке, Десантис был популярнее — его рейтинг составлял 45%, у Трампа был 41%. Politico указывает, что кандидатам, которые будут бороться с Трампом за номинацию от Республиканской партии, придется тяжело, поскольку скандал вокруг судебного разбирательства будет затмевать любые их заявления.

Издание VOX констатирует, что выдвинутые против экс-президента обвинения сплотили членов Республиканской партии, в негативном ключе пока выступил только экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, призвавший бывшего президента отказаться от участия в гонке. Портал сомневается, что другие республиканцы осудят Трампа, — такой шаг может лишить их поддержки избирателей. Только за вечер вторника Трампу удалось собрать $10 млн пожертвований на кампанию. Следующее заседание суда, на котором должен присутствовать Трамп, назначено на 4 декабря, в январе начнутся слушания. За это время он может создать себе образ политической жертвы, а его защита будет пытаться отсрочить разбирательство.

Чем процесс над Трампом может грозить демократам

Джо Байден пока воздерживается от комментариев по делу Трампа. Во вторник президент США четыре раза уходил от ответов на вопросы по этой теме. Белый дом также не стал комментировать ситуацию. По данным портала Axios, который ознакомился с разосланными руководством Демократической партии рекомендациями, демократов призвали воздержаться от комментариев или же придерживаться нейтрального «никто не может быть выше закона». Также их призвали следовать повестке Байдена и обращать внимание на тему абортов и бюджета. Портал отмечает, что демократы опасаются того, что их осуждающие высказывания могут подлить масла в огонь.

Ведущий дело прокурор Манхэттена Элвин Брэгг также сейчас в центре внимания. С тех пор как стало известно о его намерении предъявить обвинения Трампу, чернокожий прокурор-демократ подвергся резкой критике со стороны республиканцев. Его действия не нашли понимания и у некоторых демократов, которые сочли, что Брэгг форсирует процесс. Это может повлиять на качество юридической подготовки к нему и привести к тому, что дело не дойдет до финальной стадии. Портал Axios отмечает, что в пользу такого сценария может свидетельствовать то, что прокурор пытается обвинить Трампа в нарушении федеральных законов о финансировании избирательных кампаний, хотя не имеет на это полномочий. По мнению The New York Post, Брэгг действует предвзято, возможно, чтобы получить повышение.

Как все это скажется на выборах 2024 года

Процесс пойдет на пользу Трампу по ряду причин, хотя может оказаться и неоднозначным благом, считает профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтон Алан Кафруни. «Выдвинутые обвинения проблематичны с юридической точки зрения, и Трамп не без оснований сможет сказать, что окружная прокуратура Манхэттена, возглавляемая демократами, политизирует систему правосудия, чтобы помешать ему вернуться на пост президента в 2024 году. Популярность Трампа среди его сторонников резко возросла, сбор средств увеличился, а Республиканская партия объединяется вокруг него, о чем свидетельствует изменение тона в принадлежащих Руперту Мердоку Fox News и The New York Post, которые ранее склонялись к его главному конкуренту на выдвижение от Республиканской партии — Рону Десантису», — сказал Кафруни РБК. По мнению эксперта, экс-президент не будет приговорен к тюремному заключению, даже если его признают виновным. «Однако обвинения и последующий судебный процесс также, вероятно, еще больше мобилизуют избирателей-демократов, что в конечном итоге поможет Байдену, если предположить, что он решит баллотироваться на второй срок», — заключил Кафруни.

«Впервые в истории возможный кандидат в президенты в 2024 году будет одновременно вести избирательную кампанию и находиться на скамье подсудимых, будучи обвиняемым в уголовных преступлениях. Это вполне реалистичный вариант», — сказал РБК американист, доктор политических наук Игорь Зевелев. По его мнению, в результате произошла еще большая поляризация американского общества. «Я думаю, что у Трампа в результате выдвинутых против него обвинений увеличились шансы быть выдвинутым от Республиканской партии, потому что происходит мобилизация ядерного электората Трампа, убежденных и непоколебимых сторонников в Республиканской партии. Именно они во многом определяют исход первичных выборов, то есть на стадии выдвижения кандидата от партии. Однако на общенациональных выборах, в случае, если его действительно выдвинут от партии, его шансы, с моей точки зрения, несколько понижаются», — сказал эксперт. Шансы снижаются, так как умеренные республиканцы обычно в первичных выборах (праймериз) участия не принимают, а в сам день голосования вряд ли поддержат бывшего президента, учитывая «багаж, с которым Трамп идет на выборы», объясняет Зевелев.