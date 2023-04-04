Белый дом заявил, что дело Трампа не в центре внимания Байдена

Дональд Трамп (Фото: Kena Betancur / Getty Images)

Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом не является в центре внимания действующего главы государства Джо Байдена, заявила пресс-секретарь его администрации Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляцию вел Белый дом.

«Мы не будем комментировать само дело. Президент намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день. Это [дело Трампа] не является в центре его внимания», — сказала она.

При этом, по словам Жан-Пьер, администрация «готова» к возможным беспорядкам.

Вечером 4 апреля бывший президент США прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где был взят под стражу до предъявления обвинений. CNN отмечал, что наручники на него надевать не будут, но возьмут отпечатки пальцев.

Экс-президента подозревают, в частности, в подлоге финансовой документации в связи с выплатой $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) во время предвыборной кампании 2016 года — за молчание о романе с женатым Трампом в 2006 году (сам политик отрицал эти отношения). Конкретные обвинения ему пока не предъявлены. CNN передавал также, что Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинений, связанных с мошенничеством в бизнесе. Сам политик рассказывал, что ему предъявят обвинения обвинения по 33 пунктам.

Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что в 2016-м заплатил Дэниелс $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом. Выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

Трамп в середине марта призывал своих сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения. Накануне суда полиция сообщала о подготовке к протестам. «Полицейские были приведены в состояние боевой готовности, и департамент по-прежнему готов отреагировать в случае необходимости и обеспечить всем возможность мирной реализации своих прав», — заявил пресс-секретарь полиции.

4 апреля The New York Times сообщила, что в Нью-Йорке 35 тыс. полицейских будут охранять порядок во время судебного слушания.

Трамп на данный момент является кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Это будет его третье выдвижение: в 2016-м он победил, а в 2020-м проиграл действующему президенту Джо Байдену.