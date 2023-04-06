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Военная операция на Украине ,  
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ООН и Всемирный банк оценили ущерб энергетике Украины в $10 млрд

ООН и ВБ: ущерб энергетической и газовой инфраструктуре Украины превышает $10 млрд,
Атомные станции пострадали на $770 млн, а вся электрическая энергетика — на $6,5 млрд, подсчитали эксперты. В ООН подчеркнули, что наибольшим приоритетом является сохранение тепловой и электроинфраструктуры к будущей зиме
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Ущерб энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины превысил $10 млрд, для экстренного ремонта необходимо срочно выделить не менее $1,2 млрд, следует из комплексной оценки Всемирного банка и Программы развития ООН. Об этом сообщила на сайте пресс-служба последней.

Бóльшая доля ущерба приходится на электроэнергетику — порядка $6,5 млрд, тогда как ущерб атомным станциям составил около $770 млн. В ООН указали, что раз прошлой зимой целые населенные пункты оставались неделями без электричества при отрицательных температурах, то необходимо срочно составить план для действий в чрезвычайных ситуациях на ближайшую зиму. В организации считают, что экстренные меры могут обойтись в примерно $1 млрд.

«Сейчас приоритет состоит в том, чтобы сохранить свет и тепло», — сказал постпред Программы развития ООН на Украине Жако Силльерс.

Всего ущерб украинской инфраструктуре составляет €129, оценили в Еврокомиссии в феврале. Опрошенные The Washinton Post эксперты отмечали, что из-за ударов по энергетическим объектам экономика Украины рискует разрушиться.

В украинском Минэнерго предложили мировым энергетическим корпорациям поделиться частью прибыли на восстановление инфраструктуры. Там отметили, что компании получили значительный доход в $200 млрд «потому что мы сражаемся, из-за войны». По словам министра Германа Галущенко, литовская Ignitis Group уже согласилась передать порядка 10% своей прибыли на помощь в восстановлении Украины.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ООН Всемирный банк ущерб
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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