Минэнерго Украины призвало энергокомпании делиться «невероятной прибылью»

Литовская Ignitis Group направит на восстановление Украины десятую часть своей прибыли, другим энергокомпаниям следует последовать ее примеру, предложил Галущенко. Он указал, что они получили сверхприбыль

Герман Галущенко (Фото: Pavlo Bagmut / Global Look Press)

В результате конфликта на Украине многие энергокомпании столкнулись с колоссальным ростом непредвиденной прибыли на $200 млрд, им стоит помочь восстановить украинскую инфраструктуру, ведь доходы выросли, «потому что мы сражаемся, из-за войны». Об этом заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко в интервью Politico.

«Я думаю, было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить, перестроить энергетический сектор», — пояснил министр.

Галущенко отметил, что литовская компания Ignitis Group уже собирается направить около 10% своей прибыли на помощь в восстановлении Украины, и предложил более крупным компаниям последовать ее примеру.

Министр также призвал к закрытию лазеек для обхода международных санкций против энергоресурсов из России, чтобы предотвратить «бесконечную войну». По его словам, Киев может экспортировать альтернативу — ядерное топливо, чтобы некоторые европейские страны могли избавиться от энергетической зависимости от Москвы.

Только в этом году Украине потребуется $14 млрд для восстановления критически важной инфраструктуры и поддержки государственного и частного сектора, пришли к выводу аналитики ООН, Еврокомиссии, Всемирного банка и украинского правительства. В бюджете Украины на эти цели сейчас заложено около $3 млрд. Всего для восстановления страны после окончания конфликта будет необходимо потратить €383 млрд ($411 млрд), считают эксперты. Оценка приведена по состоянию на момент годовщины начала Россией военной операции.

В «Укрэнерго» в феврале называли состояние энергетической системы страны «шатким». «То, чего мы сейчас достигли (несколько дней без отключений света), еще не означает, что мы эту энергетическую битву окончательно выиграли», — объяснял глава правления компании Владимир Кудрицкий.