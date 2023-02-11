Минобороны заявило об остановке производства ОПК Украины из-за ударов

10 февраля по всей Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога, власти сообщали о «прилетах» по энергообъектам. В российском Минобороны заявили, что целью удара были объекты, обеспечивающие работу украинского ОПК

Фото: Минобороны РФ

В результате массированного удара 10 февраля была остановлена работа энергоемких предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокирована переброска иностранного оружия в зону боев, сообщает российское Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что целью удара были объекты энергосистемы, обеспечивающие работу ключевых предприятий украинского ОПК. Все назначенные цели были поражены.

«Все назначенные объекты поражены. <...> Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов», — добавили в министерстве.

Минобороны с 10 октября неоднократно сообщало о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления. Президент Владимир Путин указывал, что Россия наносит удары по энергообъектам в ответ на теракт на Крымском мосту. Украина свою причастность отрицала.



10 февраля по всей Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Львове, Виннице и других городах. Система ПВО сработала в Киевской и Ивано-Франковской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале писал, что были повреждены электросети. О повреждении объектов инфраструктуры также сообщали власти подконтрольного Киеву Запорожья, Харьковской, Криворожской, Хмельницкой и Львовской областей.