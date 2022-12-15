Эксперты оценили ущерб инфраструктуре Украины от отключений света

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Повреждения энергетической системы Украины после ракетных ударов ведут к разрушению экономики страны, заявили опрошенные The Washington Post специалисты.

«Как вообще может функционировать экономика — поддерживая военные действия — при таком уровне ущерба гражданской инфраструктуре? Я не думаю, что мы когда-либо видели такое», — сказал экономист Массачусетского технологического института Саймон Джонсон, который общается с украинскими чиновниками. По его словам, он не знает ни одной экономики, которая бы работала в таких условиях.

Горнодобывающая промышленность и производство, которые составляют примерно пятую часть экономики Украины, относятся к наиболее пострадавшим в результате отключений электричества секторам, отмечает The Washington Post. В частности, в ноябре из-за повреждений энергетической инфраструктуры работу приостановил один из крупнейших металлургических комбинатов страны «Каметсталь», сообщал Центр экспертизы о промышленности и ГМК GMK Center со ссылкой на пресс-службу компании «Метинвест».

«Для крупных промышленных и металлургических предприятий эти отключения очень опасны», — сказал аналитик энергетического сектора украинской инвестиционной компании Dragon Capital. «Если ведете технически сложный процесс с высокими температурами и у вас отключили электроэнергию, это может вызвать всевозможные проблемы», — добавил он.

Перебои с электроснабжением в стране начались из-за повреждения энергетической инфраструктуры после ракетных ударов, которые Россия начала наносить в начале октября в ответ на подрыв грузовика на Крымском мосту. Минобороны заявляло, что целями ударов стали объекты систем военного управления, связи и энергетики. В Кремле уточняли, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны. В середине ноября министр финансов Сергей Марченко в эфире агентства Bloomberg оценил ущерб инфраструктуре страны в $100 млрд. В сентябре Европейская комиссия, правительство Украины и Всемирный банк заявили, что стоимость восстановления Украины они оценивают в $349 млрд.