Еврокомиссия: ущерб инфраструктуре Украине за год боевых действий составил €129 млрд

Еврокомиссия оценила ущерб инфраструктуре Украины за год в €129 млрд

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Ущерб, который украинская инфраструктура понесла с начала российской специальной военной операции, составляет €129 млрд, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

«Значительная часть этого ущерба была нанесена непосредственно гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Российские власти неоднократно заявляли, что удары наносятся только по военным объектам, а также по тем объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

В начале января украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что общий ущерб Украине от боевых действий составил $700 млрд, причем эта сумма выросла вдвое из-за атак на инфраструктуру страны.

По его словам, на восстановление Украины выделено 17 млрд гривен (около $462,5 млн), на строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры в бюджет на год были заложены 35,5 млрд гривен (около $952,3 млн).

Позже первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что сумма ущерба инфраструктуре страны превышает $127 млрд.

Президент страны Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявлял, что на восстановление Украины потребуется более $1 трлн.