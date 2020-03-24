Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

- поход в магазин за товарами первой необходимости;
- поездки на работу (для тех, чья профессия не позволяет работать из дома);
- ежедневные индивидуальные занятия спортом (в одиночку или с членами семьи);
- медицинские нужды.
Британский премьер также заявил, что в стране будут отменены все социальные события и мероприятия, включая свадьбы (исключения сделаны для похорон).
По его словам, будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы. Помимо этого, полиция сможет вынудить людей следовать этим правилам, если они их не соблюдают, добавил Джонсон.
В своем обращении он также сообщил, что власти страны запретили собираться в публичных местах более чем двум людям. «И я могу заверить вас, что мы будем постоянно контролировать эти ограничения. Мы еще раз посмотрим через три недели и ослабим их, если на то будут видимые причины», — заключил премьер.
Накануне, 23 марта, министерство здравоохранения и социальных дел Великобритании сообщило, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки возросло почти на 1 тыс. и превысило 6,6 тыс. человек. Число летальных исходов увеличилось на 54 и достигло отметки в 335 жертв.