Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Британский премьер обязал граждан оставаться в своих домах; покидать их можно будет лишь в случае крайней необходимости. По его словам, в стране будут отменены все социальные события и закрыты все непродовольственные магазины

Борис Джонсон (Фото: AP)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за коронавируса.

Глава правительства обязал граждан оставаться дома, поскольку вспышка вируса является «самой большой угрозой, с которой страна сталкивалась за последние десятилетия».

«Пришло время ужесточить меры. Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях», — заявил он.

Джонсон уточнил, что под этим подразумевается: