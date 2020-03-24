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Пандемия коронавируса ,  
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Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Британский премьер обязал граждан оставаться в своих домах; покидать их можно будет лишь в случае крайней необходимости. По его словам, в стране будут отменены все социальные события и закрыты все непродовольственные магазины
Борис Джонсон (Фото: AP)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за коронавируса.

Глава правительства обязал граждан оставаться дома, поскольку вспышка вируса является «самой большой угрозой, с которой страна сталкивалась за последние десятилетия».

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«Пришло время ужесточить меры. Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях», — заявил он.

Джонсон уточнил, что под этим подразумевается:

  • поход в магазин за товарами первой необходимости;
  • поездки на работу (для тех, чья профессия не позволяет работать из дома);
  • ежедневные индивидуальные занятия спортом (в одиночку или с членами семьи);
  • медицинские нужды.

Британский премьер также заявил, что в стране будут отменены все социальные события и мероприятия, включая свадьбы (исключения сделаны для похорон).

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По его словам, будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы. Помимо этого, полиция сможет вынудить людей следовать этим правилам, если они их не соблюдают, добавил Джонсон.

В своем обращении он также сообщил, что власти страны запретили собираться в публичных местах более чем двум людям. «И я могу заверить вас, что мы будем постоянно контролировать эти ограничения. Мы еще раз посмотрим через три недели и ослабим их, если на то будут видимые причины», — заключил премьер.

Накануне, 23 марта, министерство здравоохранения и социальных дел Великобритании сообщило, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки возросло почти на 1 тыс. и превысило 6,6 тыс. человек. Число летальных исходов увеличилось на 54 и достигло отметки в 335 жертв.

Авторы: Михаил Юшков, Мария Лисицына
Теги: Великобритания, Борис Джонсон, карантин, коронавирус
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