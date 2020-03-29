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Пандемия коронавируса ,  
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Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится. Об этом говорится в письме британского премьер-министра Бориса Джонсона к жителям страны, которое публикует канцелярия главы правительства.

«Мне важно быть откровенным с вами. Все будет только хуже перед тем, как улучшиться. Чем строже вы будете соблюдать правила, тем меньше жизней мы потеряем. Тогда привычная жизнь вернется быстрее», — говорит в письме Джонсон.

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Премьер-министр заявил, что главной целью британцев сейчас является сдерживать распространение болезни и максимально сократить число людей, которые одномоментно нуждаются в медицинской помощи. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией.

«Вот почему мы даем вам одну простую инструкцию — вы должны оставаться дома. Вы не должны встречаться с друзьями или родственниками. Покидайте дома только для покупки еды, медицинской помощи», — подчеркнул Джонсон.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Он добавил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь тем, чье финансовое положение из-за коронавируса ухудшилось.

По актуальным данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании насчитывается 17,3 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 1021 пациент, еще 151 — выздоровел.

Принц Чарльз заразился коронавирусом
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Заболели несколько представителей высшего руководства страны: сам Борис Джонсон, глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок и другие. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.

Теги: Великобритания, коронавирус, Борис Джонсон
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