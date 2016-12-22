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Опровержимые доказательства: как «новичок» привел британцев под Саратов
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Опровержимые доказательства: как «новичок» привел британцев под Саратов
Отравление Скрипалей, 22:49
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Опровержимые доказательства: как «новичок» привел британцев под Саратов
The Times сообщила о саратовском происхождении «новичка» — вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. При этом Британия все еще не попросила ОЗХО провести проверку в лаборатории в Шиханах
Исследовательская база в закрытом городе Шиханы под Саратовом (Фото: Wojtek Laski / Getty Images)

Шиханский след

В пятницу, 6 апреля, отравленный бывший офицер ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, сообщили РБК в больнице Солсбери. Врачи​ не смогли уточнить, пришел ли Скрипаль в сознание. Накануне медики сообщили об улучшении состояния его дочери Юлии Скрипаль, которая пришла в себя, поговорила с родственниками по телефону и выступила с заявлением.

Кроме того, в пятницу газета The Times опубликовала статью, в которой говорится, что боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», примененное, по версии британских властей, против Скрипалей, было разработано на военной исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области. Об этом представители британской разведки рассказали на закрытом брифинге для стран союзников, сообщила газета.

Разработчик «Новичка» рассказал об испытаниях газа на полигоне Минобороны
Политика

Участник программы разработки отравляющих веществ Вил Мирзаянов сообщил РБК, что «Новичок» (А-232) был разработан в филиале ГосНИИОХТа (Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии), а его испытания проводились на полигоне 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны. Это головной испытательный институт министерства по проблемам радиационной, химической и биологической защиты, говорил в 2008 году начальник института, полковник Сергей Кухоткин. В мартовском интервью «РИА Новости» участник группы по разработке «новичка» Леонид Ринк рассказывал, что она работала именно в лаборатории ГосНИИОХТа в Шиханах.

В ГосНИИОХТе от комментариев отказались, Минобороны на запрос РБК не ответило.

Что такое ГосНИИОХТ

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии — головной разработчик всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химического оружия, по данным официального сайта.

​Институт был основан в 1924 году, когда появилась первая специальная лаборатория. Во время Великой Отечественной войны ​институт выпускал противотанковые бутылки с зажигательной самовоспламеняющейся жидкостью «КС». В послевоенные годы в составе института насчитывалось шесть филиалов: Дзержинский, Волгоградский, Вольский, Бориславский, Саратовский и Чебоксарский. Позднее они превратились в самостоятельные химические научно-производственные центры.

Сейчас у ГосНИИОХТ два филиала — «Шиханы» и «Обособленный завод № 4» (в Новочебоксарске в Чувашии), а также отделение «Лебедянь» (пос. Большие Избищи Липецкой области).

Доступный ​​«Новичок»

По словам бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, ГосНИИОХТ участвовал в разработке «новичка», но испытаний химического оружия в Шиханах около 30 лет уже не ведется. Полигон в Шиханах законсервирован, нарабатывались опытные партии вещества в Узбекистане на предприятии под городом Нукус.

«В конце 90-х британцы в рамках конвенции о химическом оружии утилизировали предприятие в Узбекистане, где производили опытную партию бинарного нервнопаралитического газа. В СССР эта программа называлась «Фолиант», разновидности бинарного газа имели аббревиатуры А-232 и А-234. В отчете британцы написали, что не обнаружили токсичных веществ, но тут же внесли бинарный нервнопаралитический газ в реестр особо опасных веществ», — сообщил Никулин. По мнению ученого, это косвенно подтверждает, что американцы и британцы все-таки нашли следы вещества, а потом их засекретили. В Великобритании работами в этой области занимались в лаборатории Портон-Даун, которая давно сотрудничает с Пентагоном, утверждает Никулин.

Саратовская лаборатория из статьи Times о создании «Новичка». Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Экс-руководитель центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов рассказал РБК, что в Шиханах Саратовской области находится полигон для уничтожения химических отравляющих веществ. «Этот полигон был под контролем международных организаций», — отметил Михайлов. По его мнению, формула «новичка» давно известна. «С ней знакомы эксперты организации по запрету химоружия», — добавил Михайлов.

О том, что формулу знают на Западе, сообщал и Вил Мирзаянов. «Британцы получили образцы русского газа, которые мы производили», — сообщил участник программы по разработке вещества. Он отметил, что обмен данными происходил в рамках конвенции [Конвенция ООН о запрещении химического оружия], согласно которой были уничтожены все запасы химоружия.

Игра с высокими ставками

По данным источников The Times, обнаруженные в Шиханах запасы «Новичка» были недостаточными для ведения боевых действий. Из этого британские эксперты сделали вывод, что он предназначался «для целенаправленных убийств». Times объясняет обнародование этой информации на брифинге с союзниками тем, что британские спецслужбы, недовольные «превосходством Москвы в пропагандистской войне», убедили правительство Великобритании раскрыть больше информации о своих доказательствах.

Обычно правительство убеждает спецслужбы поделиться секретными данными, чтобы аргументировать свою публичную позицию, но не наоборот, отмечает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. Появление же публикации в Times эксперт объясняет тем, что Лондону требуется ответ на растущее раздражение союзников отсутствием прямых доказательств против России.

Например, премьер-министр немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и один из лидеров правящего в ФРГ блока ХДС/ХСС во вторник заявил в своем Twitter: «Когда ты принуждаешь почти все страны НАТО к солидарности, разве у тебя на руках не должно быть железных доказательств?» Заявление Лашета появилось после того, как руководство лаборатории Портон-Даун признало, что их эксперты специалисты не смогли установить страну происхождения «новичка».

Как отмечает эксперт по химическому оружию и бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин, согласно Конвенции по запрещению химического оружия (КХО) Великобритания должна в таких случаях обратиться в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в свою очередь может потребовать от Москвы обеспечить доступ своим инспекторам для проведения проверки предполагаемого места производства отравляющего вещества — в данном случае, в лаборатории Шиханы.

По словам эксперта, это «особая инспекция», в рамках которой ОЗХО обладает уникальными правами — Россия не может отказать Великобритании в проверке любого подозреваемого объекта, на который Лондон укажет, если такой запрос был направлен через ОЗХО. «Проверят все там досконально, возьмут любые пробы, прочитают любую документацию, переговорят с любым персоналом​», — рассказал РБК Уткин.

Версии отравления Скрипалей

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. За отравление власти Великобритании возлагают ответственность на Россию, в Москве отрицают факт причастности к нападению.

  • Британская полиция подозревает, что отравляющее вещество могло содержаться в подарках, которые Юлия передала своему отцу, в частности в гречневой каше.
  • По версии британских спецслужб «Новичок» был ввезен в Великобританию из России в чемодане Юлии Скрипаль. Компонентами отравляющего вещества были пропитаны вещи девушки.
  • Участник программы разработки нервно-паралитического газа Вил Мирзаянов сообщил, что вещество было распространено аэрозольным методом. «Могли распылить вещество в автомобиле или в квартире Скрипаля», — говорил РБК Мирзаянов.
Авторы: Инна Сидоркова, Дмитрий Серков, Анжелика Басисини, Георгий Макаренко.
При участии: Александр Атасунцев.
Теги: Сергей Скрипаль , новичок , Минобороны
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