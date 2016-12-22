Племянница Скрипаля сообщила о разговоре с дочерью экс-полковника ГРУ

Юлия Скрипаль после прихода в сознание созвонилась со своей двоюродной сестрой, Викторией, которая хотела приехать к ней в Великобританию. Сам экс-разведчик Сергей Скрипаль остается без сознания

Юлия Скрипаль (Фото: @MouseTr1 / twitter)

Дочь отравленного в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля ​Юлия поговорила по телефону со своей двоюродной сестрой Викторией. Запись разговора племянница бывшего полковника ГРУ передала телеканалу «Россия 1», она прозвучала в эфире телепрограммы «60 минут». Как отметили на «России 1», подтвердить подлинность записи пока не удалось.

Видео: Россия 24 / YouTube

Сама Виктория Скрипаль на записи говорит, что узнает свою двоюродную сестру по голосу. «Тебе дали телефон?» — спрашивает Виктория. «Да-да, все хорошо», — отвечает Юлия. Виктория говорит ей о намерении получить визу и приехать в Великобританию. Однако Юлия ей отвечает: «Тебе визу никто не даст, Вика». На вопрос о том, согласна ли Юлия сейчас увидеться (согласие Юлии, по словам двоюродной сестры, необходимо для получения визы), та отвечает «нет». «Я думаю, сейчас ситуация такая… потом разберемся. Там уже потом будет видно», — добавляет собеседница. «Все нормально, все решаемо, никто не умер. Сейчас [отец] отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь», — говорит Юлия.

Факт разговора с сестрой Виктория Скрипаль подтвердила агентству «Интерфакс». При этом она отметила, что удивлена тому, что разговор состоялся сразу после публичного заявления, что британские власти не дают ей общаться с Юлией. «Вы верите в совпадения? Я — нет», — сказала она.

Виктория Скрипаль ранее изъявила желание навестить двоюродную сестру в больнице, где она находится вместе с отцом после отравления. Помощь в этом ей решил оказать российский МИД, обратившийся к британским дипломатам с просьбой о выдаче ей визы. В российском посольстве в Лондоне выразили надежду на то, что запрос о визе Виктории Скрипаль «будет рассмотрен максимально оперативно, как того требуют обстоятельства».

Как поясняла сама Виктория, она намерена забрать свою двоюродную сестру из Великобритании. «У меня есть одна задача — полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича [Скрипаля] — там все намного сложнее», — объясняла она свои намерения. По ее словам, встретить ее в Лондоне пообещал лично посол Александр Яковенко.

О том, что Юлия Скрипаль пришла в себя, британские медики сообщили 29 марта. По их словам, она самостоятельно может есть и пить, несмотря на то что почти месяц была без сознания. Вместе с отцом, бывшим полковником ГРУ, ее нашли без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. В Великобританию она прибыла навестить отца. По одной из версий, именно с ней яд мог быть доставлен в страну — об этом со ссылкой на источники писала газета The Telegraph. Как отмечало издание, сама Скрипаль могла об этом не знать, так как ее вещи могли обработать тайно. По одному из предположений, боевое отравляющее вещество могло оказаться среди гостинцев, которые она привезла отцу: газета The Sun в этой связи упоминала пакет гречки, привезенный из Москвы. Но следователи заявляли, что максимальная концентрация нервно-паралитического яда, которым были отравлены Скрипали, была обнаружена на входной двери дома в Солсбери, где жил бывший сотрудник российской разведки.

Виктория Скрипаль 3 апреля рассказала газете The Daily Mirror, что незадолго до отравления ее двоюродная сестра получила доступ к «тайному» банковскому счету, на котором хранилось около $210 тыс. Это были средства ее покойного брата Александра. После того как тот умер в 2017 году, доступ к счету имел его отец Сергей Скрипаль. Однако незадолго до отравления Юлия Скрипаль получила генеральную доверенность на использование счета.