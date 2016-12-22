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Разработчик «Новичка» рассказал об испытаниях газа на полигоне Минобороны
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Разработчик «Новичка» рассказал об испытаниях газа на полигоне Минобороны
Отравление Скрипалей, 17:28
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Разработчик «Новичка» рассказал об испытаниях газа на полигоне Минобороны
Принимавший участие в разработке газа «Новичок» Вил Мирзаянов рассказал РБК, что отравляющее вещество создавалось по заказу Минобороны, а испытывали его на полигоне научно-исследовательского института военного ведомства
Вил Мирзаянов (Фото: Hussein al Waaile / Reuters)

Боевое нервно-паралитического вещество «Новичок» (А-232), по версии британских властей, примененное против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было разработано в филиале ГосНИИОХТа (Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии), а испытания его проводились на полигоне «33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института» Минобороны, рассказал РБК участник программы Вил Мирзаянов.

В пятницу, 6 апреля, газета The Times сообщила, что местом разработки примененного в Солсбери газа является военная исследовательская база в закрытом городе Шиханы в Саратовской области, где и располагаются филиал ГосНИИОХТа и «33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт». По данным издания, такие сведения представители британской разведки озвучили на брифинге для союзников.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» содержит компонент (промотор), который показывает его происхождение, как «отпечаток пальца», ранее говорил РБК Вил Мирзаянов.

«Новичок» изобрел покойный Петр Кирпичев, а мы все участвовали в многочисленных испытаниях. Испытывали вещество на полигоне «33 ЦНИИ» Минобороны». Мы делали боевые отравляющие вещества в целях обороны страны. Нам так было сказано, и мы работали», — заявил Мирзаянов РБК.

Саратовская лаборатория из статьи Times о создании «Новичка». Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

20 сентября 1992 года Мирзаянов в газете «Московские новости» опубликовал статью под названием «Отравленная политика», где впервые рассказал, что создано вещество «Новичок», которое от 8 до 10 раз сильнее, чем существовавшие до сих пор нервно-паралитические газы. Сейчас Мирзаянов проживает в США.

33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт является головным в Министерстве обороны по проблемам радиационной, химической и биологической защиты, говорил в 2008 году начальник института, полковник Сергей Кухоткин. В мартовском интервью «РИА Новости» о том, что именно в этой лаборатории над «Новичком» трудилась большая группа специалистов, в том числе технологи, токсикологи и биохимики, рассказывал участник группы разработчиков доктор химических наук Леонид Ринк. «Я тогда работал в Шиханах, в филиале ГосНИИОХТа, в советское время занимался разработкой химического оружия», — рассказывал профессор.

Врио начальника «33 ЦНИИ» ​Анатолий Лоскутов от комментариев отказался, РБК направил запрос в Минобороны.

В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе «Новичок», заявил «Интерфаксу» бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он отметил, что в Саратовской области «был объект», но не в этом городе.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании возлагают ответственность на Россию за отравление Скрипалей, в Москве отрицают факт причастности к нападению на россиян. После инцидента Лондон принял решение выдворить 23 российских дипломата, эту позицию поддержали более 20 западных стран. Всего на родину должны будут вернуться более ста​ российских дипломатов.

Полигон в Шиханах

Связанные с химическими отравляющими веществами работы проводятся на полигоне в Шиханах с середины 1920-х годов, когда здесь была создана аэрохимическая станция, впоследствии ставшая Центральным войсковым химическим полигоном Советской армии.

В 1961 году было принято решение о переводе 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, открытого в Москве в 1928 году, в Шиханы и о его объединении с уже существующим полигоном.

В 1987 году в Шиханах иностранным наблюдателям продемонстрировали процесс уничтожения химических боеприпасов. Тогда СССР являлся инициатором подписания Конвенции о запрещении химического оружия.

Именно с Шиханами связывали происхождение отравляющего вещества, которым в середине 1990-х был отравлен банкир Иван Кивелиди. Яд, который называли похожим на «Новичка», был куплен у одного из специалистов, работавших в секретном химическом центре.

В 2008 году 80-летию института был посвящен номер журнала Минобороны «Военная мысль», где приводились некоторые подробности функционирования НИИ в тот момент. Отмечалось, что в составе научного коллектива работает более 100 кандидатов и докторов наук, в распоряжении которых находится более 40 многопрофильных лабораторий и лабораторных комплексов.

В 2005 году в Шиханах был создан филиал государственного НИИ органической химии и технологии, среди основных направлений деятельности которого указано выполнение работ по демилитаризации объекта в соответствии с федеральной целевой программой «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». При этом именно с головным институтом, расположенным в Москве, связывали разработку «Новичка».

В 2013 году распоряжением правительства России из состава ЦНИИ в Шиханах были выделены 27-й научный центр в Москве и 48-й ЦНИИ Минобороны в Сергиевом Посаде. В документе также указывалась предельная численность работников ЦНИИ в Шиханах после реорганизации — 887 человек.

В Шиханах также расквартирована 1-я мобильная бригада Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Там до сих пор расположен испытательный полигон российского Министерства обороны, на котором часто проводятся учения войск РХБЗ.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , новичок , Сергей Скрипаль
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