Разработчик «Новичка» рассказал об испытаниях газа на полигоне Минобороны

Принимавший участие в разработке газа «Новичок» Вил Мирзаянов рассказал РБК, что отравляющее вещество создавалось по заказу Минобороны, а испытывали его на полигоне научно-исследовательского института военного ведомства

Вил Мирзаянов (Фото: Hussein al Waaile / Reuters)

Боевое нервно-паралитического вещество «Новичок» (А-232), по версии британских властей, примененное против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было разработано в филиале ГосНИИОХТа (Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии), а испытания его проводились на полигоне «33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института» Минобороны, рассказал РБК участник программы Вил Мирзаянов.

В пятницу, 6 апреля, газета The Times сообщила, что местом разработки примененного в Солсбери газа является военная исследовательская база в закрытом городе Шиханы в Саратовской области, где и располагаются филиал ГосНИИОХТа и «33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт». По данным издания, такие сведения представители британской разведки озвучили на брифинге для союзников.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» содержит компонент (промотор), который показывает его происхождение, как «отпечаток пальца», ранее говорил РБК Вил Мирзаянов.

«Новичок» изобрел покойный Петр Кирпичев, а мы все участвовали в многочисленных испытаниях. Испытывали вещество на полигоне «33 ЦНИИ» Минобороны». Мы делали боевые отравляющие вещества в целях обороны страны. Нам так было сказано, и мы работали», — заявил Мирзаянов РБК.

20 сентября 1992 года Мирзаянов в газете «Московские новости» опубликовал статью под названием «Отравленная политика», где впервые рассказал, что создано вещество «Новичок», которое от 8 до 10 раз сильнее, чем существовавшие до сих пор нервно-паралитические газы. Сейчас Мирзаянов проживает в США.

33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт является головным в Министерстве обороны по проблемам радиационной, химической и биологической защиты, говорил в 2008 году начальник института, полковник Сергей Кухоткин. В мартовском интервью «РИА Новости» о том, что именно в этой лаборатории над «Новичком» трудилась большая группа специалистов, в том числе технологи, токсикологи и биохимики, рассказывал участник группы разработчиков доктор химических наук Леонид Ринк. «Я тогда работал в Шиханах, в филиале ГосНИИОХТа, в советское время занимался разработкой химического оружия», — рассказывал профессор.

Врио начальника «33 ЦНИИ» ​Анатолий Лоскутов от комментариев отказался, РБК направил запрос в Минобороны.

В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе «Новичок», заявил «Интерфаксу» бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он отметил, что в Саратовской области «был объект», но не в этом городе.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании возлагают ответственность на Россию за отравление Скрипалей, в Москве отрицают факт причастности к нападению на россиян. После инцидента Лондон принял решение выдворить 23 российских дипломата, эту позицию поддержали более 20 западных стран. Всего на родину должны будут вернуться более ста​ российских дипломатов.