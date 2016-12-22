Отравленная в Солсбери Юлия Скрипаль начала самостоятельно есть и пить

По словам британских врачей, состояние здоровья 33-летней дочери экс-полковника ГРУ быстро улучшается, она уже может есть и пить. Отец Юлии находится в критическом, но стабильном состоянии

Юлия Скрипаль (Фото: Личная страница Юлии Скрипаль / Facebook)

Состояние Юлии Скрипаль, проходящей курс лечения в больнице в Солсбери после отравления, значительно улучшилось: она не только находится в сознании, но уже может пить и принимать пищу, передает телеканал Sky News. Ее отец, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, находится в критическом, но стабильном состоянии.

По словам врачей, состояние Юлии быстро улучшается, власти надеются, что вскоре она сможет дать показания о том, что произошло непосредственно перед отравлением. Директор больницы Кристин Бланшард рассказала, что, хотя состояние Скрипаль улучшилось, она «продолжает получать квалифицированную клиническую помощь 24 часа в сутки».​

Юлия и Сергей Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Специалисты диагностировали отравление нервно-паралитическим агентом. По утверждению британских властей, это было боевое отравляющее вещество «Новичок» российского производства. Москва причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает.

Информация о том, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, появилась 29 марта.

По словам бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, Скрипаль могла прийти в себя после отравления разновидностью «Новичка» только в случае немедленного введения антидота. «Это некая разновидность «Новичка», которую могли произвести где угодно. В Британии об этой программе сейчас знают гораздо больше, чем в России, потому что и британцы, и американцы все результаты забрали себе. Наверняка они подобрали какой-то антидот. Скрипалям сразу ввели антидот. Так как у нее [Юлии Скрипаль] организм молодой в отличие от отца, она, наверное, легче это все перенесла», — пояснил он в разговоре с РБК.

Эксперт по химическому оружию Антон Уткин рассказал РБК, что достоверной информации о поражающих свойствах «Новичка» и его разновидностей нет. «То есть нет информации, чтобы делать какие бы то ни было выводы относительно характера поражения и того, как протекают симптомы отравления. Вещество [которым были отравлены Скрипали], судя по всему, не является штатным отравляющим веществом, которые состояли на вооружении армии различных стран. Вещество нестандартное, поэтому, как в отношении него действуют классические антидоты нервно-паралитического характера, сказать достаточно сложно», — пояснил он.

По словам Уткина, подобное отравляющее вещество «может быть произведено где угодно». «Достоверно известно, что в 2016 году иранские ученые производили вещества типа «Новичок». «Новичок» не просто может быть произведен в любой стране, а он уже был произведен в различных странах. Под словом «Новичок» мы, как правило, понимаем те восемь формул, которые привел в своей книге Вил Мирзаянов. Никаких стопроцентных доказательств, где именно произведено это вещество, нет и быть не может. На основании примесей, которые имеются в этом веществе, можно говорить о возможной технологии, по которой это вещество было произведено. Гарантированно утверждать, что это вещество было произведено, скажем, в России, Великобритании или Иране, невозможно», — резюмировал он.

Отравление Скрипалей, в котором обвинили Россию, стало причиной дипломатических демаршей: сначала Великобритания выслала 23 российских дипломата, затем ее поддержали еще 28 стран — общее число высланных российских дипломатов превысило 140 человек. Россия в ответ также выслала британских и американских дипломатов.​