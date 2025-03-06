Politico узнало о тайных контактах команды Трампа с украинской оппозицией

Петр Порошенко (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Высокопоставленные члены команды президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с бывшим украинским премьером Юлией Тимошенко и влиятельными членами партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Обсуждения касались возможности проведения президентских выборов. Как выяснил Politico, ключевой элемент любых планов, обсуждаемых неофициально, заключается в проведении на Украине выборов президента после согласования временного прекращения огня и до того, как начнутся всеобъемлющие мирные переговоры.

Помощники Трампа предполагают, что украинский президент Владимир Зеленский не получит поддержки избирателей из-за усталости от боевых действий и коррупционных проблем.

Прежде Порошенко и Тимошенко публично выступили против проведения выборов до окончания конфликта. Вместе с тем, они общаются с окружением Трампа и позиционируют себя как люди, с которыми было бы легче сотрудничать и которые согласятся на многое, на что не соглашается Зеленский, рассказал изданию один из источников.

В пресс-службе Тимошенко в ответ на просьбу издания прокомментировать эти сведения поблагодарили за интерес и сказали: «Мы пока не будем это комментировать».

В «Европейской солидарности» заявили изданию, что цель политической силы состоит не в том, чтобы приблизить выборы, а в обеспечении «конкурентных послевоенных выборов в нашей стране». «Также логично, что любые контакты включают в себя представление видения президента Порошенко и «Европейской солидарности» о путях прекращения войны путем установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира и о пределах возможных компромиссов по пунктам переговоров», — добавили в партии.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, а 20 мая должен был официально завершиться пятилетний срок полномочий Зеленского. Его победу в 2019 году Кремль называл очевидной. Выборы в новый созыв Верховной рады должны были пройти осенью 2023-го. С начала полномасштабных боев на Украине введено военное положение, голосование отложили. Закон о правовом режиме военного положения (ст. 19) запрещает в этих условиях менять украинскую Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. Российская сторона считает легитимным руководителем Украины спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, тот подчеркивал, что Зеленский остается легитимным президентом. По результатам последнего опроса Socis, в легитимности президента и парламенты уверены 61,3% украинцев, против проведения выборов до снятия военного положения выступают 63.3% опрошенных.

По информации Politico, Тимошенко в последние недели пыталась переманить депутатов из других партий на сторону своей фракции. Она объясняла собеседникам, что Зеленскому ничего не останется, кроме как объявить о проведении выборов в ближайшее время, что даст возможность сформировать новое парламентское большинство.

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