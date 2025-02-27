Украинцы назвали главные ошибки власти

Больше всего претензий у граждан Украины насчет распространенности коррупции, увольнения Залужного, неготовности ВСУ к боям, давления на бизнес, экономических и внешнеполитических проблем, выяснили социологи Socis

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Самой большой ошибкой властей Украины является сохранение высокого уровня коррупции и хищения бюджетных средств, считает большинство (69%) опрошенных украинцев, следует из результатов исследования, проведенного Socis. Их публикует украинское издание New Voice (NV).

На втором месте (49,4%) ненадлежащая подготовка к конфликту с Россией, на третьем (37,9%) — злоупотребление властью, давление на предпринимателей и потенциальных политических соперников, почти столько же (37,2%) назвали неверные кадровые решения.

Ошибкой была и отставка бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, такое мнение выразили 31,5% респондентов, 30,7% упомянули информационную цензуру и сокрытие действительного положения дел, 26,4% — неэффективные экономические решения, а 18,4% увидели неэффективность внешней политики.

Исследование провели методом личного опроса в начале февраля. Опрошено 2 тыс. совершеннолетних украинцев, находящихся на подконтрольных Киеву территориях.

Около половины (51,4%) опрошенных украинцев поделились разочарованием в действующей власти, 25,1% стыдятся руководством страны, 21% связали с ним надежды, а 19,7% испытывают злость. Респонденты также упоминали другие эмоции: равнодушие, сочувствие и ненависть, несколько меньше проявляются симпатия, гордость, страх и благодарность.

Согласно результатам того же опроса, Залужный значительно опережает президента Владимира Зеленского по электоральному рейтингу: за него готовы проголосовать 37,4%, за главу государства — 21,9%. Еще 7,7% украинцев поддержали бы бывшего президента Петра Порошенко, а 4,4% хотели бы видеть в президентском кресле начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

Социологи предложили респондентам выбрать, кого бы они поддержали, если бы их кандидат по тем или иным причинам не выдвинулся в президенты. В таком случае предпочтения разделились следующим образом: лидерство сохранил Задужный (19,2%), Буданов занял второе место с 9,7%, на третьем оказался командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий, а Зеленский замкнул четверку с 5,5%. Если бы во второй тур вышли Зеленский и Залужный, то генерал победил бы с результатом 74,9% против 25,1%, следует из результатов исследования.

Вместе с тем, 61,3% респондентов назвали президента Зеленского и Верховную раду легитимными, 30,5% сочли их нелегитимными. Против проведения выборов до завершения режима военного положения высказались 63.3% опрошенных, 28,9% пожелали не ждать снятия военных ограничений.

В конце февраля Верховная рада приняла проект соглашения, в котором подтверждалось, что согласно Конституции, Зеленский остается легитимным президентом, а выборы будут проведены только после отмены военного положения, поскольку до того времени их проведение обернется фарсом. Документ удалось согласовать только со второй попытки, поскольку трибуну блокировали депутаты оппозиционной фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко.