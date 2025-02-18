Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от повесток в военкомат

Президент Украины Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от повесток в военкомат, заявил экс-глава государства Петр Порошенко в интервью «Украинской правде».

Порошенко спросили, какие планы у его сына Михаила, которому скоро исполнится 25 лет — с этого возраста мужчины на Украине подлежат обязательной мобилизации.

«Если будет мобилизация, он будет действовать иначе, чем господин Зеленский, который четыре раза был «уклонистом», убегал от повесток», — ответил бывший украинский президент.

В апреле 2019 года, когда на Украине проходили президентские выборы, одним из кандидатов на которых был Зеленский, Минобороны страны сообщило, что в 2014 — 2015 годах ему четыре раза направлялись повестки в военкомат, однако он ни разу туда не явился.

Зеленскому 47 лет, он не проходил службу в Вооруженных силах, на воинском учете состоит с 2008 года. В Минобороны Украины отмечали, что президент годен к военной службе.