Зеленский предложил Грэму гражданство Украины в ответ на призыв уйти

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для него мнение сенатора США Линдси Грэма касательно выборов на Украине не имеет веса, так как законодатель не является гражданином этой страны, передал Sky News.

Ранее Грэм предложил Зеленскому уйти в отставку или «измениться». По его словам, после перепалки с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме украинский лидер вряд ли сможет вести дела с США.

«Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. А потом его голос начнет набирать вес, и я буду слышать его как гражданина Украины на тему «Кто должен быть президентом» <...> Президента Украины придется выбирать не в доме Линдси Грэма, а в Украине», — сказал Зеленский.

Он добавил, что сменить его на посту президента будет непросто. «Недостаточно просто провести выборы. Вам нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», — подчеркнул украинский лидер.

Спор между президентами разгорелся на публичной части встречи. Политики не сошлись во мнениях относительно дипломатии для решения украинского конфликта, переговоров с Россией, благодарности Киева за усилия Вашингтона в этом вопросе и касательно других вопросов.

После спора Зеленский в X выразил благодарность США за поддержку. МИД Украины подчеркнул, что глава государства «обладает смелостью и силой бороться за справедливость» и стоит на защите Украины.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что, по его мнению, Зеленский не готов к миру. «Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в Овальном кабинете. Он сможет вернуться, когда будет готов к миру», — заявил Трамп.

По словам Грэма, произошедшее в Белом доме было «полной катастрофой» и неуважением к США. Он отметил, что Трамп был «в хорошем настроении», готовилось подписание сделки по полезным ископаемым на $500 млрд, однако после ситуации на встрече Трамп был шокирован.

На следующий день Зеленский заявил, что решение о выборе президента «может принять только народ Украины».