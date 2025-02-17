Киев ответил на слова Порошенко о дате выборов на Украине

Выборы президента Украины могут пройти не раньше, чем через полгода после окончания военного положения, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«В очередной раз напомню, что во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне (инструмент Европарламента по выстраиванию диалога между различными политическими силами в поисках консенсуса — РБК) лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения», — написал Арахамия в своем телеграм-канале.

Он порекомендовал «всем еще раз ознакомиться с документом».

Ранее в воскресенье, 16 февраля, бывший глава государства Петр Порошенко заявил с опорой на источники, что президентские выборы на Украине могут состояться 26 октября.

Осенью 2023 года все фракции в украинском парламенте — «Слуга народа», «Батькивщина», «Голос», «Европейская солидарность» и другие — выступили против выборов до конца военного конфликта, они подписали соответствующий меморандум.

В октябре 2023 года на Украине должны были пройти парламентские выборы, в марте 2024 года — президентские. Однако ни те, ни другие ввиду военного положения не состоялись.