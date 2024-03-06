SCMP рассказал о миссии китайского посланника по Украине

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в ходе европейского турне оценит, может ли Пекин стать посредником между Россией и Украиной. В Европе относятся к идее скептически, но Киев не исключает такой возможности

Михаил Галузин и Ли Хуэй (Фото: Cao Yang / Xinhua / Global Look Press)

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который на прошлой неделе начал серию визитов в Европу, хочет «прощупать почву» на предмет возможных переговоров между Москвой и Киевом и понять, как изменилась позиция европейских стран в отношении вооруженного конфликта, пишет SCMP со ссылкой на европейских чиновников, дипломатов и экспертов.

«Китай считает, что геополитический ландшафт меняется и что так называемые мирные переговоры становятся более вероятными», — заявил изданию Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения в Киеве.

После встречи Ли с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным 2 марта министерство иностранных дел Китая заявило, что «готово продолжать усилия по содействию мирным переговорам» между Россией и Украиной. 4 марта китайский дипломат обсудил способы урегулирования конфликта с европейскими дипломатами.

По мнению Пойты, во время европейского турне Ли будет продвигать идею сделать Пекин посредником между Москвой и Киевом; однако, считает эксперт, ее воспримут скептически из-за «тесных связей» Китая с Россией.

Однако власти Украины, пишет SCMP, считают, что Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта. Издание отмечает, что в феврале министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «упорно добивался» встречи со своим коллегой Ван И в Мюнхене, и в итоге они поговорили на полях конференции по безопасности.

Председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод заявила, что граждане Украины воспринимают Китай «как враждебную страну», в то же время президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Пекин участвовал в обсуждении предложенной им «формулы мира» (она предусматривает в том числе вывод российских войск с украинской территории; Москва исключала переговоры на основе этой формулы. глава МИДа Сергей Лавров назвал план Киева нереализуемым).

«Китай хотел бы сыграть посредническую роль, чтобы показать, что он ответственный игрок», — сказала Голод, отметив, что это позволило бы повысить авторитет Пекина на международной арене. Однако, если Китай действительно хочет изменить ситуацию, нужно обсуждать «конкретные сценарии», считает эксперт.

Китай в прошлом феврале представил свой мирный план по урегулированию конфликта России и Украины из 12 пунктов, где предлагается, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны и прекратить огонь. Киев и страны Запада восприняли план скептически, но президент России Владимир Путин допустил, что инициатива могла бы лечь в основу мира на Украине.