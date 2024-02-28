Спецпредставитель Китая посетит Россию и Украину для урегулирования

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй вновь отправится в турне для диалога по Украине

Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй отправится во второе турне для урегулирования конфликта на Украине, сообщили в китайском МИДе. Он снова посетит, Украину, европейские страны и Россию

Ли Хуэй (Фото: МИД России)

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй проведет серию визитов, начиная с 2 марта: он намерен посетить Россию, ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию с целью содействовать урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщила представитель МИД Китая Мао Нин.

Это уже второй раунд визитов китайского спецпредставителя: в мае прошлого года он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию. Мао Нин тогда заявила, что все стороны, с которыми Ли Хуэй встретился в ходе поездки, «исключительно положительно отозвались об усилиях Китая по продвижению мирного процесса урегулирования и оказанию содействия переговорам».

Китай назначил специального представителя по украинской проблеме после телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Ли Хуэй был послом КНР в России в 2009–2019 годах.

Целью его первого турне было продвижение предложенного в первую годовщину боевых действий мирного плана Китая. Он включает 12 пунктов, в числе которых отказ от менталитета холодной войны, прекращение огня, начало мирных переговоров и отказ от односторонних санкций. Турне началось с визита на Украину, затем он посетил европейские города и завершил поездку встречей в МИД России 26 мая.

Как сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников, Ли Хуэй предложил европейским странам призвать стороны конфликта к немедленному прекращению огня на Украине и оставить за Россией включенные в ее состав новые территории. На это ему ответили, что «замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск», рассказал газете западный дипломат на условиях анонимности.

Киев не раз выступал против заморозки конфликта. Украина также настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск с ее территорий. Москва, в свою очередь, настаивает на признании «новых территориальных реалий».