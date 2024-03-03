Замглавы МИДа обсудил со спецпредставителем Китая конфликт на Украине
Замглавы российского МИДа Михаил Галузин и специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй провели встречу в Москве, сообщила пресс-служба дипведомства России.
Галузин и Хуэй обсудили конфликт на Украине.
«Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности», — говорится в сообщении МИДа.
На встрече также отметили, что «ультимативные требования» к России со стороны Украины и западных стран «вредят перспективам» решения конфликта и не могут стать основой его урегулирования.
Ранее в МИДе Китая сообщили, что Ли Хуэй посетит Россию, ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию с целью содействовать урегулированию кризиса на Украине.
В мае прошлого года китайский спецпредставитель уже посещал Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию.
Киев не раз выступал против заморозки конфликта. Украина также настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск с ее территорий. Москва, в свою очередь, настаивает на признании «новых территориальных реалий».
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