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Военная операция на Украине ,  
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Замглавы МИДа обсудил со спецпредставителем Китая конфликт на Украине

Спецпред Китая согласился, что Россия должна участвовать в обсуждении по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Замглавы российского МИДа Михаил Галузин и специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй провели встречу в Москве, сообщила пресс-служба дипведомства России.

Галузин и Хуэй обсудили конфликт на Украине.

«Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности», — говорится в сообщении МИДа.

На встрече также отметили, что «ультимативные требования» к России со стороны Украины и западных стран «вредят перспективам» решения конфликта и не могут стать основой его урегулирования.

Спецпредставитель Китая посетит Россию и Украину для урегулирования
Политика
Ли Хуэй

Ранее в МИДе Китая сообщили, что Ли Хуэй посетит Россию, ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию с целью содействовать урегулированию кризиса на Украине.

В мае прошлого года китайский спецпредставитель уже посещал Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию.

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Киев не раз выступал против заморозки конфликта. Украина также настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск с ее территорий. Москва, в свою очередь, настаивает на признании «новых территориальных реалий».

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Теги
Китай МИД Украина Михаил Галузин Ли Хуэй Военная операция на Украине
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