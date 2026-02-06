 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рубио назвал необходимым участие Китая в новом договоре о ядерных ракетах

Дональд Трамп и Марко Рубио
Дональд Трамп и Марко Рубио (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США будут поддерживать ядерный арсенал сдерживания, чтобы сохранить возможность вести переговоры с позиции силы, говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Мы всегда будем вести переговоры с позиции силы», — отметил Рубио, подчеркнув, что США не намерены соглашаться на условия которые могут нанести ущерб их безопасности, и будут продолжать модернизацию ядерных сил, одновременно заявляя о заинтересованности в сокращении числа ядерных вооружений.

По словам госсекретаря, прежняя система контроля над вооружениями, основанная на двусторонних договоренностях между США и Россией, больше не отвечает текущей ситуации, поскольку Китай за последние годы существенно нарастил свой ядерный потенциал. Этот факт, по оценке Вашингтона, делает необходимым новый подход к стратегической стабильности с учетом возможностей Китая.

«Россия и Китай не должны ожидать, что Соединённые Штаты будут бездействовать, пока они уклоняются от своих обязательств и наращивают свои ядерные силы. Мы сохраним надежное, достоверное и модернизированное ядерное сдерживание — но сделаем это, одновременно используя все возможности, чтобы выполнить искреннее желание президента видеть мир с меньшим количеством этих ужасных вооружений», — говорится в заявлении.

В этой связи будущие договоренности, по мнению Рубио, должны учитывать не одного, а двух ядерных конкурентов.

"Быстрое и непрозрачное наращивание Китайской Народной Республикой своего ядерного арсенала после вступления СНВ‑III в силу сделало устаревшей предыдущую модель контроля над вооружениями, основанную на двусторонних соглашениях между США и Россией. С 2020 года Китай увеличил свой ядерный арсенал с чуть более 200 до более чем 600 боеголовок и движется к тому, чтобы к 2030 году иметь свыше 1000. Любая соглашение о контроле над вооружениями, не учитывающее китайское наращивание, которое поддерживает Россия, неизбежно оставит США и наших союзников менее защищенными", - отметил Рубио.

ДСНВ: что регулировал и как действовал
База знаний
Барак Обама и Дмитрий Медведев&nbsp;во время подписания Договора СНВ-III&nbsp;в Праге, 2010 год

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о необходимости разработки нового, усовершенствованного и модернизированного договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вместо продления СНВ-III, срок действия которого истек 5 февраля. По его мнению, прежнее соглашение было невыгодным для США и не соблюдалось в полной мере.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Вашингтон намерен продолжить переговоры с Москвой о новом соглашении после истечения действия договора. По данным Axios, российская и американская стороны уже обсуждают возможность временного продления соглашения на срок до шести месяцев.

СНВ-III был подписан Россией и США в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011-го. В 2021 году его продлили еще на пять лет, при этом дальнейшее продление договором не предусмотрено. В Кремле ранее отмечали, что заключение нового соглашения невозможно без учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

Плугина Ирина
Марко Рубио США ядерный арсенал ДСНВ
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
