Китай призвал США возобновить диалог с Россией о стратстабильности

Политика
0

Китай призвал США возобновить диалог с Россией о стратегической стабильности

Китай призвал США возобновить диалог с Россией о стратегической стабильности
Линь Цзянь
Линь Цзянь

Китай призвал Соединенные Штаты возобновить диалог о стратегической стабильности с Россией для обсуждения дальнейших действий в связи с истечением срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его цитирует China Daily.

По словам дипломата, Пекин не осведомлен о намерениях США заменить истекший договор новым документом.

Линь добавил, что с учетом долгосрочной перспективы поддержания глобальной стратегической стабильности Китай призвал Вашингтон обсудить с Москвой дальнейшие действия после истечения срока действия договора, что также является «общим ожиданием международного сообщества».

SCMP назвала истечение ДСНВ «плохой новостью» для Южной Кореи
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Это последнее соглашение между двумя державами, которое ограничивало их ядерные арсеналы. В Кремле заявили о сожалении из-за истечения срока действия договора. «Неотвеченной осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год, даже после завершения срока действия этого документа», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В сентябре 2025 года президент Владимир Путин заявил, что Москва была бы готова соблюдать ограничения по ДСНВ еще минимум на протяжении года после истечения. Президент США Дональд Трамп сначала назвал это хорошей идеей, однако официального ответа на это заявление Вашингтон пока не дал.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

