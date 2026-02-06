 Перейти к основному контенту
Политика
0

Франция обвинила Россию в окончании действия ДСНВ

Франция считает Россию ответственной за непродление договора о ядерных ракетах. Париж подчеркнул, что Москва приостановила свое участие еще в 2023 году. Путин тогда объяснял, что России не дают проводить полноценные инспекции
Дворец МИД&nbsp;Франции
Дворец МИД Франции (Фото: Guilhem Vellut / Flickr)

Франция возложила на Россию ответственность за окончание действия заключенного с США Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Соответствующее заявление опубликовано на сайте французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции утверждают, что именно российская сторона в 2023 году приостановила участие в ДСНВ.

«Франция подтверждает свою поддержку контроля над стратегическими вооружениями между государствами, обладающими крупнейшими ядерными арсеналами, что является важнейшим инструментом стратегической стабильности. Франция по-прежнему полна решимости, особенно в рамках «большой пятерки», углублять диалог по вопросам снижения рисков и доктрин в целях укрепления нашей коллективной безопасности», — добавил французский МИД.

ДСНВ был подписан Россией и США в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Он был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. Договор продлили в 2021-м. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Президент Владимир Путин в 2023 году заявил, что Россия приостановит участие, поскольку ей не дают проводить полноценные инспекции в рамках соглашения, а заявки на осмотры объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. Вместе с тем США и НАТО прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение России, указал он.

Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ
Политика
Дмитрий Медведев

Срок действия российско-американского договора истек 5 февраля 2026 года. Официально продлить документ больше нельзя. Путин предлагал продолжить соблюдать соглашение еще год. При этом в Кремле считают, что заключать более выгодный документ об СНВ без учета арсеналов Франции и Великобритании невозможно.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская и американская делегации затрагивали вопрос о продлении СНВ-III на переговорах в Абу-Даби, прошедших 4 и 5 февраля. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США будут вести переговоры по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений с позиции силы.  

Как говорил генсек ООН Антониу Гутерриш, истечение срока ДСНВ создает беспрецедентный риск для глобальной безопасности. Reuters писал о риске начала «безудержной гонки ядерных вооружений».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

