США анонсировали «переговоры с позиции силы» по новому договору о ракетах

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах
США не примут условия, которые наносят им вред, и не будут игнорировать их несоблюдение «в погоне за соглашением ради самого соглашения», заявил Рубио. Москва исходит из того, что стороны ДСНВ больше не связаны обязательствами
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США будут вести переговоры с позиции силы по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений, заявил госсекретарь Марко Рубио в X.

Глава Госдепартамента добавил, что СНВ-III, срок которого истек накануне, «больше не выполняет свою функцию» и был «заключен в другое время и для решения других задач».

«Наше стремление к снижению глобальных ядерных угроз искреннее, но мы не примем условия, которые наносят вред Соединенным Штатам, или не будем игнорировать несоблюдение условий в погоне за соглашением ради самого соглашения. Мы установим высокие стандарты для всех потенциальных ядерных партнеров. И мы всегда будем вести переговоры с позиции силы», — добавил Рубио.

Что означает истечение срока Договора об СНВ
Политика
Фото:Минобороны России

ДСНВ был подписан Россией и США в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Он был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. Договор продлили в 2021-м. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ
Политика
Дмитрий Медведев

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы соблюдать ограничения по ДСНВ еще минимум на протяжении года после его истечения, то есть до 5 февраля 2027 года, если Вашингтон пообещает сделать то же самое и «не предпримет шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», в частности не будет наращивать свою противоракетную оборону (ПРО).

Полный отказ от соглашения он назвал «ошибочным и недальновидным шагом». Фактически Россия предложила сохранить статус-кво, который закрепился в последние годы, когда Москва и Вашингтон перестали проводить инспекции и обмениваться данными. Официального ответа от США так и не последовало.

Президент США Дональд Трамп уверен, что СНВ-III был заключен американской стороной на невыгодных условиях и грубо нарушался, вместо продления следует заключить новое соглашение.

Кремль отмечал невозможность заключения более выгодного Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без учета арсеналов Франции и Великобритании.

То, что Вашингтон не дал на предложение официального формализованного ответа, в Москве восприняли как преднамеренное отсутствие ответа, назвав такой подход «ошибочным и вызывающим сожаление». Как пояснил МИД России, теперь российская сторона исходит из того, что стороны ДСНВ больше не связаны обязательствами, а потому «вольны в выборе своих последующих шагов». Там заверили, что Россия будет «действовать ответственно и взвешенно» и выстраивать свою линию в области СНВ «на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

