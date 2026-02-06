 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ

Медведев: договора на условиях, как в ДСНВ, больше не будет
Новый договор не может быть заключен на таких же условиях, как ДСНВ, раз США считали его несовершенным, заявил Медведев. Трамп предлагал разработать новое соглашение на замену истекшему
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: ТАСС)

Заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III, New START) был не идеальным, означает, что договор на тех же условиях заключен быть не может. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Госдеп США назвал New START «несовершенным», так как он не покрывал тактическое ядерное оружие или не включал Китай. Правда? А что насчет Великобритании и Франции? Гиперзвукового оружия? Заявление Вашингтона означает только одно — договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!» — написал он.

ДСНВ был подписан Россией и США в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Он был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. Договор продлили в 2021-м. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре.

5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Лавров заявил о «вакууме» после истечения договора с США о ракетах
Политика
Иньяцио Кассис и Сергей Лавров

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разработать новый договор вместо СНВ-III. В Кремле считают, что заключить новое соглашение невозможно без учета ядерного арсенала Франции и Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская и американская делегации затрагивали вопрос о продлении СНВ-III на переговорах в Абу-Даби, прошедших 4 и 5 февраля. Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва готова к любым сценариям после истечения договора, но предпочитает диалог и будет ждать прояснения позиции США.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Медведев ДСНВ СНВ США
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Лавров заявил о «вакууме» после истечения договора с США о ракетах
Политика
В Кремле подтвердили, что вопрос продления ДСНВ поднимался в Абу-Даби
Политика
SCMP назвала истечение ДСНВ «плохой новостью» для Южной Кореи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финбезопасности Пресс-релиз, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Каким спортом заняться в Москве: 7 идей с географической привязкой Спорт, 16:11
Путину предложили проект развития Красной Поляны до 8 млн человек в год Общество, 16:10
Постпред назвал условие участия России в переговорах по ядерному оружию Политика, 16:07
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины Политика, 16:06
Рубио назвал необходимым участие Китая в новом договоре о ядерных ракетах Политика, 16:05
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Возвращение в Кортину: 70 лет участия команд СССР и России в зимних Играх Общество, 16:04
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Пятерых полицейских задержали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов Общество, 15:58
Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ Политика, 15:46
Минпросвещения сообщило о лидерстве российских школьников на олимпиадах Общество, 15:41
Малинин заявил, что рад за Гуменника и ждет его приезда на Олимпиаду Спорт, 15:31
Минфин проведет допэмиссию ОФЗ с постоянным купоном на ₽2,5 трлн Инвестиции, 15:31