Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ
Заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III, New START) был не идеальным, означает, что договор на тех же условиях заключен быть не может. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Госдеп США назвал New START «несовершенным», так как он не покрывал тактическое ядерное оружие или не включал Китай. Правда? А что насчет Великобритании и Франции? Гиперзвукового оружия? Заявление Вашингтона означает только одно — договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!» — написал он.
ДСНВ был подписан Россией и США в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Он был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. Договор продлили в 2021-м. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре.
5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разработать новый договор вместо СНВ-III. В Кремле считают, что заключить новое соглашение невозможно без учета ядерного арсенала Франции и Великобритании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская и американская делегации затрагивали вопрос о продлении СНВ-III на переговорах в Абу-Даби, прошедших 4 и 5 февраля. Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва готова к любым сценариям после истечения договора, но предпочитает диалог и будет ждать прояснения позиции США.
