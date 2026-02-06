Медведев: договора на условиях, как в ДСНВ, больше не будет

Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ

Новый договор не может быть заключен на таких же условиях, как ДСНВ, раз США считали его несовершенным, заявил Медведев. Трамп предлагал разработать новое соглашение на замену истекшему

Дмитрий Медведев (Фото: ТАСС)

Заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III, New START) был не идеальным, означает, что договор на тех же условиях заключен быть не может. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Госдеп США назвал New START «несовершенным», так как он не покрывал тактическое ядерное оружие или не включал Китай. Правда? А что насчет Великобритании и Франции? Гиперзвукового оружия? Заявление Вашингтона означает только одно — договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!» — написал он.

ДСНВ был подписан Россией и США в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Он был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. Договор продлили в 2021-м. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разработать новый договор вместо СНВ-III. В Кремле считают, что заключить новое соглашение невозможно без учета ядерного арсенала Франции и Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская и американская делегации затрагивали вопрос о продлении СНВ-III на переговорах в Абу-Даби, прошедших 4 и 5 февраля. Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва готова к любым сценариям после истечения договора, но предпочитает диалог и будет ждать прояснения позиции США.