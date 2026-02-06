В Кремле подтвердили, что вопрос продления ДСНВ поднимался в Абу-Даби

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Делегации России и США затрагивали вопрос продления ДСНВ на переговорах в Абу-Даби, которые прошли 4 и 5 февраля. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В том числе и об этом [о продлении ДСНВ] шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме», — сказал Песков (цитата по «вы слушали Маяк»).

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) был подписан Россией и США в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Он был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. Договор продлили в 2021-м. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что в течение двух дней в Абу-Даби велась «конструктивная и одновременно очень сложная» работа. Он подчеркнул, что она будет продолжена.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта при участии делегаций России, Украины и США. Обсуждения велись в закрытом режиме. Киев и Вашингтон назвали переговоры конструктивными и продуктивными.

По итогам переговоров Россия и Украина обменялись пленными по формуле «157 на 157». Кроме того, в европейском командовании Вооруженных сил США сообщили, что Москва и Вашингтон условились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разработать новый договор вместо СНВ-III. Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что США продолжат переговоры с Россией о новом соглашении.