Переговоры России и Украины⁠,
Чем завершился второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби

Москва и Киев договорились о первом за пять месяцев обмене пленными
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
5 февраля в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров, посвященных урегулированию на Украине. Его участники назвали их конструктивными и анонсировали новые контакты в ближайшие недели. Подробнее — в материале РБК
Фото: МИД ОАЭ
Фото: МИД ОАЭ

Как прошел второй раунд переговоров

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по урегулированию на Украине. Сначала они были запланированы на 1 февраля и должны были пройти между представителями России и Украины, без ведущих американских переговорщиков Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США, и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Однако буквально в последний момент встречу перенесли на несколько дней. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон».

Нынешняя встреча прошла с участием Уиткоффа, Кушнера и американских военных. Состав российской и украинской делегаций был тот же, что и на первом раунде переговоров, прошедших в Абу-Даби 23–24 января: делегацию России возглавил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков, делегацию Украины — глава Офиса президента Кирилл Буданов. Фотографию с переговоров 4 февраля опубликовал МИД ОАЭ.

По информации неназванного источника ТАСС, на повестке было три темы: экономические аспекты, территориальный вопрос и механизм прекращения огня. Как позже сообщил Уиткофф, стороны провели широкие обсуждения, в том числе прекращения огня и контроля за прекращением военной деятельности.

Переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби проходят в двух рабочих группах:

  • трехсторонней — по вопросам безопасности, куда входят главным образом военные;
  • двусторонней российско-американской, посвященной экономическим аспектам. Ведущую роль здесь играют спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в этой группе Москва будет обсуждать в том числе и направление после конфликта ее замороженных в США активов «на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий».

Как сообщил член украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, встреча началась в трехстороннем формате, а потом работа продолжилась «в отдельных группах по направлениям». «Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения», — написал он в своем телеграм-канале в конце первого дня контактов.

По информации «РБК-Украина», на первом раунде в январе трехсторонняя работа шла в политической и военной подгруппах. В первой обсуждали территориальный вопрос, и прогресса там не достигли; во второй же подвижки были. «Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены», — рассказал 24 января собеседник издания.

Наиболее проблемный аспект мирного соглашения касается статуса и принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. В Конституции России эти территории фигурируют как субъекты Российской Федерации. Москва неоднократно заявляла, что, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. Киев называет спорные территории одной из своих красных линий. Но если прежде украинские власти настаивали, что эти земли должны быть в составе Украины, то сейчас допускают, что конфликт будет заморожен по линии фронта; в Киеве говорят, что признают де-факто, но не де-юре часть территорий утраченными.

СМИ писали, что атмосфера на встречах в Абу-Даби — конструктивная и деловая. «Раньше эти переговоры были как удаление зубов без анестезии, — приводит Politico слова американского эксперта, консультировавшего Киев. — Раньше мне хотелось кричать всякий раз, когда я видел очередное сообщение о том, что обсуждения были «конструктивными». Но теперь я думаю, что в некотором смысле они конструктивны. Я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам более серьезно». Похожую оценку дал и неназванный собеседник ТАСС. «Безусловно, не без разногласий. Но атмосфера более деловая, чем на всех прошлых встречах», — приводит агентство его слова.

Что об итогах встречи сообщили ее участники

Первым практическим итогом февральских контактов стало первое за последние пять месяцев решение об обмене пленными — стороны договорились передать друг другу 314 человек. Обмен при посредничестве США и ОАЭ прошел по формуле «157 на 157», Москва и Киев вернули друг другу как военных, так и гражданских лиц.

«Этот результат был достигнут благодаря подробным и продуктивным мирным переговорам, — написал 5 февраля в соцсети X Уиткофф. — Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны на Украине».

Позднее, подводя итоги встреч, американский посланник сообщил, что Россия и США договорились возобновить линию оперативных контактов между военными двух стран. «Этот канал связи был приостановлен еще до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира», — написал в X Уиткофф. Трехсторонние переговоры он назвал конструктивными и объявил, что встречи в этом формате продолжатся «в ближайшие недели». По словам президента Украины Владимира Зеленского, следующие контакты состоятся, скорее всего, в США.

О том, что переговоры «прошли действительно конструктивно», «РБК-Украине» заявил и Буданов. С похожей оценкой выступила и российская сторона. «Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена», — сказал 6 февраля журналистам Песков.

Самую подробную оценку этой встречи обнародовал МИД ОАЭ. Второй раунд «посылает позитивные сигналы, которые отражают серьезность намерений сторон в продвижении дипломатических усилий и общую приверженность прекращению страданий», говорится в заявлении министра иностранных дел Эмиратов шейха Абдуллы бен Заида Аль Нахайяна. «Мы выражаем признательность президенту [Владимиру] Путину и президенту [Владимиру] Зеленскому, а также участвующим делегациям из обеих стран за конструктивное участие в этих переговорах», — сказал министр, а также поблагодарил Дональда Трампа. По оценке Аль Нахайяна, встречи в Абу-Даби «выявили области взаимопонимания, которые могут послужить основой для дальнейшего прогресса».

На этом фоне стороны начали говорить о сроках завершения конфликта. По словам собеседника ТАСС, на выработку мирного плана потребуется как минимум полтора месяца. «Идет очень многоплановая и поэтапная работа. За месяц уложиться — нет, вряд ли. И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так — времени, конечно, уйдет больше», — приводит агентство слова источника. Зеленский в интервью France 2 4 февраля выразил надежду, что «мир будет достигнут менее чем через год».

Наряду с урегулированием на Украине в Абу-Даби Россия и США обсудили ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III), который истек 5 февраля. По информации Axios, стороны близки к тому, чтобы соблюдать его положения в течение минимум полугода. «Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов обновления соглашения», — приводит издание слова неназванного американского чиновника.

Сообщения, что эта тема обсуждалась, подтвердили в Кремле. «Есть понимание, в том числе об этом шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме», — заявил 6 февраля Песков.

Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Абу-Даби ОАЭ Россия Украина США Игорь Костюков Кирилл Буданов Рустем Умеров Стив Уиткофф Джаред Кушнер
Игорь Костюков фото
Игорь Костюков
начальник ГУ Генштаба ВС России
21 февраля 1961 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
