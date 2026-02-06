Чем завершился второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби Москва и Киев договорились о первом за пять месяцев обмене пленными

5 февраля в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров, посвященных урегулированию на Украине. Его участники назвали их конструктивными и анонсировали новые контакты в ближайшие недели. Подробнее — в материале РБК

Фото: МИД ОАЭ

Как прошел второй раунд переговоров

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по урегулированию на Украине. Сначала они были запланированы на 1 февраля и должны были пройти между представителями России и Украины, без ведущих американских переговорщиков Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США, и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Однако буквально в последний момент встречу перенесли на несколько дней. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон».

Нынешняя встреча прошла с участием Уиткоффа, Кушнера и американских военных. Состав российской и украинской делегаций был тот же, что и на первом раунде переговоров, прошедших в Абу-Даби 23–24 января: делегацию России возглавил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков, делегацию Украины — глава Офиса президента Кирилл Буданов. Фотографию с переговоров 4 февраля опубликовал МИД ОАЭ.

По информации неназванного источника ТАСС, на повестке было три темы: экономические аспекты, территориальный вопрос и механизм прекращения огня. Как позже сообщил Уиткофф, стороны провели широкие обсуждения, в том числе прекращения огня и контроля за прекращением военной деятельности.

Переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби проходят в двух рабочих группах: трехсторонней — по вопросам безопасности, куда входят главным образом военные;

двусторонней российско-американской, посвященной экономическим аспектам. Ведущую роль здесь играют спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в этой группе Москва будет обсуждать в том числе и направление после конфликта ее замороженных в США активов «на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий».

Как сообщил член украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, встреча началась в трехстороннем формате, а потом работа продолжилась «в отдельных группах по направлениям». «Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения», — написал он в своем телеграм-канале в конце первого дня контактов.

По информации «РБК-Украина», на первом раунде в январе трехсторонняя работа шла в политической и военной подгруппах. В первой обсуждали территориальный вопрос, и прогресса там не достигли; во второй же подвижки были. «Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены», — рассказал 24 января собеседник издания.

Наиболее проблемный аспект мирного соглашения касается статуса и принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. В Конституции России эти территории фигурируют как субъекты Российской Федерации. Москва неоднократно заявляла, что, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. Киев называет спорные территории одной из своих красных линий. Но если прежде украинские власти настаивали, что эти земли должны быть в составе Украины, то сейчас допускают, что конфликт будет заморожен по линии фронта; в Киеве говорят, что признают де-факто, но не де-юре часть территорий утраченными.

СМИ писали, что атмосфера на встречах в Абу-Даби — конструктивная и деловая. «Раньше эти переговоры были как удаление зубов без анестезии, — приводит Politico слова американского эксперта, консультировавшего Киев. — Раньше мне хотелось кричать всякий раз, когда я видел очередное сообщение о том, что обсуждения были «конструктивными». Но теперь я думаю, что в некотором смысле они конструктивны. Я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам более серьезно». Похожую оценку дал и неназванный собеседник ТАСС. «Безусловно, не без разногласий. Но атмосфера более деловая, чем на всех прошлых встречах», — приводит агентство его слова.

Что об итогах встречи сообщили ее участники

Первым практическим итогом февральских контактов стало первое за последние пять месяцев решение об обмене пленными — стороны договорились передать друг другу 314 человек. Обмен при посредничестве США и ОАЭ прошел по формуле «157 на 157», Москва и Киев вернули друг другу как военных, так и гражданских лиц.

«Этот результат был достигнут благодаря подробным и продуктивным мирным переговорам, — написал 5 февраля в соцсети X Уиткофф. — Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны на Украине».

Позднее, подводя итоги встреч, американский посланник сообщил, что Россия и США договорились возобновить линию оперативных контактов между военными двух стран. «Этот канал связи был приостановлен еще до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира», — написал в X Уиткофф. Трехсторонние переговоры он назвал конструктивными и объявил, что встречи в этом формате продолжатся «в ближайшие недели». По словам президента Украины Владимира Зеленского, следующие контакты состоятся, скорее всего, в США.

О том, что переговоры «прошли действительно конструктивно», «РБК-Украине» заявил и Буданов. С похожей оценкой выступила и российская сторона. «Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена», — сказал 6 февраля журналистам Песков.

Самую подробную оценку этой встречи обнародовал МИД ОАЭ. Второй раунд «посылает позитивные сигналы, которые отражают серьезность намерений сторон в продвижении дипломатических усилий и общую приверженность прекращению страданий», говорится в заявлении министра иностранных дел Эмиратов шейха Абдуллы бен Заида Аль Нахайяна. «Мы выражаем признательность президенту [Владимиру] Путину и президенту [Владимиру] Зеленскому, а также участвующим делегациям из обеих стран за конструктивное участие в этих переговорах», — сказал министр, а также поблагодарил Дональда Трампа. По оценке Аль Нахайяна, встречи в Абу-Даби «выявили области взаимопонимания, которые могут послужить основой для дальнейшего прогресса».

На этом фоне стороны начали говорить о сроках завершения конфликта. По словам собеседника ТАСС, на выработку мирного плана потребуется как минимум полтора месяца. «Идет очень многоплановая и поэтапная работа. За месяц уложиться — нет, вряд ли. И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так — времени, конечно, уйдет больше», — приводит агентство слова источника. Зеленский в интервью France 2 4 февраля выразил надежду, что «мир будет достигнут менее чем через год».