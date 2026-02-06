 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Кремль оценил второй раунд мирных переговоров в Абу-Даби

Песков — о мирных переговорах в ОАЭ: конструктивная и сложная работа
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Два дня на переговорах в Абу-Даби велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Работа продолжается. Два дня велась работа. Работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена», — заявил Песков.

Российская и американская стороны затрагивали в ходе встречи в Абу-Даби вопрос продления ДСНВ. По словам Пескова, обе стороны понимают необходимость переговоров по этой теме.

В Абу-Даби закончились трехсторонние переговоры России, Украины и США
Политика
Фото:Reuters

Российская делегация вылетела из Абу-Даби в Россию накануне, 5 февраля. Второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта продлился два дня. Обсуждения велись в закрытом режиме.

Киев и Вашингтон оценили переговоры как конструктивные и продуктивные. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам почти удалось добиться завершения российско-украинского конфликта. 

Во время первого раунда переговоров 23–24 января ключевой проблемой оставался территориальный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею признания другими странами Донбасса как части территории России.

Материал дополняется

