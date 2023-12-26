В финразведке объяснили включение Акунина в список экстремистов

Перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму, формируется прозрачно, сказал РБК замруководителя Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, писатель Борис Акунин попал туда автоматически, потому что «закон есть закон»

Борис Акунин (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Росфинмониторинг не принимает самостоятельные решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, ведомство лишь автоматически исполняет решения органов следствия или судов, сообщил РБК замруководителя службы финансовой разведки Герман Негляд.

ЕС 18 декабря наложил санкции на Росфинмониторинг и его руководителя Юрия Чиханчина. В обосновании было указано, что финразведка последовательно включает в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму, граждан и организации, которые критически настроены «по отношению к Кремлю», в том числе журналистов и западные социальные сети. Санкции были введены в тот же день, когда служба внесла в реестр писателя Бориса Акунина (в списке указан под настоящим именем — Григорий Чхартишвили). Позднее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Бориса Акунина по двум статьям: об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и публичном распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК).

«Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. Вы можете открыть закон, там все написано: основания включения, все по пунктам, основания исключения и ведомства, которые принимают эти решения. Они просто присылают нам копию этого решения, и мы на основании, скажем, подтверждения факта возбуждения уголовного дела и привлечения лица в качестве обвиняемого — например, по экстремистской статье — вносим его в сводный перечень. Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону», — подчеркнул замруководителя Росфинмониторинга. По его словам, действующий механизм — «абсолютно законный и прозрачный».

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в 2019 году изучала, как Росфинмониторинг формирует перечень экстремистов и террористов, и «никаких вопросов не возникало», сказал Негляд. Введение европейских санкций против российской финразведки — «абсолютно политическое решение, не связанное с профессиональной работой ведомства», подчеркнул он.

«И я тоже в свое время читал «Фандорина» (серия книг Акунина о приключениях Эраста Фандорина. — РБК). Но это ничего не значит — закон суров, но это закон, как говорили древние. Если он хороший писатель и журналист, то это не значит, что если такое лицо совершает преступление, то оно должно быть освобождено от ответственности», — заметил Негляд.

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Включение гражданина в перечень Росфинмониторинга означает практически полное перекрытие финансирования: у фигурантов списка блокируются банковские счета и карты. Тем не менее есть выплаты, которые писатель сможет продолжать получать в России, добавил Негляд: «Имеется перечень гуманитарных выплат, которые лицо, находящееся в перечне, продолжает получать либо осуществлять. Во-первых, это все средства, которые фигурант официально зарабатывает. Через дополнительную проверку он их может получать. Во-вторых, это выплаты по обязательствам данного лица, возникшим до его внесения в перечень. То есть исключения есть, все они направлены на гуманитарные цели».

По закону речь идет о сумме до 10 тыс. руб. в месяц для фигуранта списка и на каждого из членов его семьи.