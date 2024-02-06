Какие проблемы приходится решать Турции через год после землетрясения

В преддверии годовщины разрушительного землетрясения власти Турции спешно достраивают жилье для сотен тысяч потерявших кров. Как идет процесс восстановления самых пострадавших провинций — в репортаже РБК

Контейнерный городок в Искендеруне (Фото: Валентина Шварцман / РБК)

6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш в юго-восточной части Турции с разницей в девять часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Удар стихии унес жизни 53,5 тыс. человек, еще больше 107 тыс. получили травмы различной степени тяжести.

Как спустя год наиболее пострадавшие районы Турции восстанавливаются после одного из мощнейших землетрясений в истории страны — в репортаже РБК.

«Словно мир перевернулся с ног на голову»

Эпицентр землетрясения находился в Кахраманмараше, но провинция Хатай, расположенная вблизи границы с Сирией, пострадала сильнее всех. На нее приходится почти половина общего числа погибших (более 23 тыс. человек); здесь были разрушены или сильно повреждены около 80 тыс. зданий.

Всего в Турции были разрушены свыше 800 тыс. построек, включая более 676 тыс. домов и 115 тыс. коммерческих зданий и предприятий. Без крыши над головой, по данным ООН, остались около 1,5 млн человек. В первую очередь рухнули новостройки, включая элитные ЖК, как затем выяснилось, многие из них были построены с конструкторскими дефектами и серьезными нарушениями строительных регламентов.

Дом 61-летнего Кахрамана Каната из города Искендеруна не выстоял. «Было такое чувство, словно мир перевернулся с ног на голову. Мы чудом успели выбежать наружу», — рассказал он РБК.

Город Газиантеп (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Улицы города Искендерун в провинции Хатай на юге Турции (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Искендерун спустя год после разрушительного землетрясения в Турции (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Вид на Газиантеп (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Последствия землетрясения в Газиантепе (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Поврежденные дома в Газиантепе (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Город Антакья (Фото: Валентина Шварцман / РБК)

Подобно тысячам других пострадавших, Кахраман живет во временном жилье из грузовых контейнеров. Всего в Турции сейчас функционирует 414 контейнерных городков, где проживают приблизительно 579 тыс. человек. Со временем в них появилась минимальная инфраструктура — молельни, небольшие клиники, продуктовые магазины с субсидированными ценами и общественные центры с детскими садами, библиотеками и школами.

Всего землетрясение затронуло 14 млн человек в 11 илах (провинциях) на юге и юго-востоке Турции — Адане, Адыямане, Диярбакыре, Элязыге, Хатае, Газиантепе, Кахраманмараше, Килисе, Малатье, Османие и Шанлыурфе. По данным властей, совокупная площадь пострадавших районов составила 120 тыс. кв. км — это больше Нидерландов, Бельгии и Дании, вместе взятых. Материальный ущерб составил около $100 млрд. В докладе Фонда исследований экономической политики Турции (TEPAV) отмечается, что 40% зданий в зоне землетрясения получили незначительные, умеренные и серьезные повреждения или полностью обрушились. По подсчетам экономистов, на восстановление страны в следующие пять лет потребуется не меньше $150 млрд.

Столица провинции Хатай Антакья (в эпоху античности — Антиохия) была практически полностью уничтожена. Из-за мощных подземных толчков обрушились не только жилые постройки, но и местный лицей. Сейчас его ученики и преподаватели живут на пароме, который раньше курсировал между Англией и Ирландией, но был выкуплен турецкой энергетической компанией Karadeniz Holding и преобразован в интернат.

«Плавучая академия» на пароме, купленном турецкой компанией Karadeniz Holding и пришвартованном в порту Искендеруна. На судне живут ученики и учителя лицея в Антакье, разрушенного в результате землетрясения 6 февраля 2023 года (Фото: Валентина Шварцман / РБК)

«Плавучая академия», пришвартованная в порту города Искендеруна, рассчитана на 1200 человек и оснащена столовой, раздельными общежитиями для мальчиков и девочек, учебными аудиториями, библиотекой и зонами отдыха. На протяжении всех четырех лет обучения (с 9-го по 12-й класс) компания выплачивает школьникам стипендию в размере 600 лир (чуть менее $20) ежемесячно, а выпускникам «плавучей академии», поступившим в университет, — от 1200 до 5000 лир ($39–163) в зависимости от академических успехов.

Координатор образовательных программ академии Зейнеп Шахин рассказала, что практически все ученики лишились кого-то из близких, а их семьи живут в контейнерных городках. С детьми регулярно работают психологи, а занятия проходят даже по вечерам.

«Жить в контейнере было невыносимо»

Большая часть жителей контейнерных городков в провинциях Хатай и Газиантеп, с которыми удалось пообщаться РБК, были благодарны властям за то, что не остались зимой на улицах, но признавались, что с каждым месяцем быт становится все тяжелее. Одна пожилая женщина, не захотевшая называть свое имя, показала корреспонденту РБК протекающую крышу и прогнивший пол в своем контейнерном доме. Ее муж во время землетрясения потерял ногу, и делать даже мелкий ремонт во временном жилище им сложно, поэтому они с нетерпением ждут новых домов, обещанных властями.

Контейнерный городок в городе Искендерун, провинция Хатай (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Жительница контейнерного городка в Искендеруне рассказывает о бытовых сложностях во временном жилье (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Контейнерный городок в городе Нурдагы, провинция Газиантеп. Местные власти признали 100% построек в городе аварийными и непригодными для проживания (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Жители контейнерного городка в Искендеруне (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Контейнерный городок в Антакье. Был частично построен из контейнеров, переданных правительством Катара и ранее использовавшихся как жилье для болельщиков на чемпионате мира по футболу (Фото: Валентина Шварцман / РБК)

Спустя всего четыре дня после землетрясения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение года обеспечит новыми домами всех пострадавших. 3 и 4 февраля 2024 года, незадолго до первой годовщины разрушительной катастрофы, первые семьи получили ключи от новых квартир. В провинции Хатай были построены 7275 домов, а в течение следующих двух месяцев планируется сдать еще 75 тыс. В районе Ислахие в соседней провинции Газиантеп, также сильно пострадавшей от стихии, началось заселение первых 10,7 тыс. домов. «Мы видим, что Турция быстро залечивает раны, нанесенные катастрофой века, проявляя солидарность века», — заявил турецкий лидер на торжественной церемонии.

Всего же в 11 пострадавших провинциях планируется построить 307 тыс. новых домов в городской и сельской местности. Власти обещают, что все они будут сейсмоустойчивые. Фундамент первых многоквартирных домов в Ислахие был заложен уже спустя две недели после землетрясения, 20 февраля 2023 года.

Новый квартал, построенный Управлением массового жилищного строительства (TOKI) для пострадавших от землетрясения в городе Ислахие (Фото: Валентина Шварцман / РБК)

Корреспондент РБК побывал в одном из кварталов Ислахие, построенных Управлением массового жилищного строительства (TOKI). Это 17 шестиэтажных домов, в каждом из которых по 20–25 квартир площадью 88 кв. м. Новые жильцы получат их с чистовой отделкой: как пояснил местный чиновник, мебелью пострадавшие уже были обеспечены при заселении в контейнерные дома, так что пособия для обстановки новых квартир не предусмотрены. Очередность заселения определяется жеребьевкой.

Однако не все турецкие семьи решили дожидаться правительственного жилья. Как рассказала 20-летняя Севинч, двухэтажный дом ее семьи в соседнем Нурдагы хотя и не сильно пострадал благодаря крепкому фундаменту, но был признан аварийным, и власти снесли его вместе со всеми другими уцелевшими постройками в городе, где раньше жили 40 тыс. человек. «В утро землетрясения меня разбудила мама. Поначалу я не могла понять, что происходит, и почему-то подумала, что наш дом сносят. Лишь когда я оказалась на улице и увидела, что дома всех наших соседей разрушились, я осознала случившееся. Раньше мне и не приходило в голову, что такое возможно», — рассказала девушка.

Примерно месяц Севинч вместе с родными провела в палатке, затем им был выделен дом-контейнер. Но уже спустя два месяца они взялись за строительство нового дома на месте прежнего, а летом в него въехали. «Жить в контейнере было для нас невыносимо», — призналась девушка.

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«Мы пытаемся стереть землетрясение из нашей памяти»

В наиболее пострадавших от землетрясения провинциях до сих пор видны следы масштабных разрушений: на улицах Газиантепа, Ислахие, Искендеруна и Антакьи, где побывал корреспондент РБК, стоят полуразрушенные здания и лежат груды обломков от снесенных построек. «Нам пришлось разобрать завалы, сопоставимые по площади с небольшой страной», — сообщил губернатор Газиантепа Кемаль Чебер на брифинге для иностранных журналистов. Его коллега из Хатая Мустафа Масатлы сравнил последствия землетрясения в своей провинции со «взрывом 2000 атомных бомб».

Значительный ущерб был нанесен историческим памятникам. В Газиантепе обрушились несколько участков стен и башни городской крепости, возведенной еще во времена Римской империи, в II–III веке н.э. В Антакье подземными толчками были уничтожены протестантская церковь, синагога, греческая православная церковь и несколько мечетей, включая древнейшую во всей Анатолии Хабиб-и Наджар, построенную в VII веке как языческий храм. В Диярбакыре сильно пострадали одноименная крепость и сады Хевсель, входящие в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Турецкие власти заверяют, что привлекли к восстановлению специалистов, которые каталогизировали буквально каждый обломок древних построек и уже приступили к бережной реставрации.

Историческая крепость в городе Газиантеп, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Получила разрушения в результате землетрясения 6 февраля 2023 года (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Крепость Газиантеп была построена хеттами — народностью, населявшей Малую Азию в античную эпоху. Во II—III веке нашей эры она была перестроена римлянами (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Мечеть Куртулуш (до 1986 года армянская Церковь Пресвятой Богородицы) в городе Газиантеп (Фото: Валентина Шварцман / РБК)

До землетрясения в пострадавших провинциях нашли приют около половины 3,6 млн сирийских беженцев, проживавших в Турции. Больше всего их было в Газиантепе — столице одноименной провинции и одном из главных промышленных центров страны; он расположен всего в 100 км от сирийского Алеппо. Губернатор Газиантепа рассказал РБК, что в провинции сейчас зарегистрированы 425 тыс. сирийцев. По его словам, власти относятся к ним так же, как и к остальным жителям региона: желающие могут открыть свой бизнес, отправить ребенка в школу и получить другие услуги от государства. «Они ничем не отличаются от обычных турецких граждан с точки зрения условий жизни», — заверил Чебер.

По данным ООН и Турецкого Красного Полумесяца, некоторые сирийские беженцы, оставшись без домов и источников заработка, предпочли перебраться в другие районы Турции или вернуться на родину, где до сих пор продолжается гражданская война. Особенно это заметно в Хатае и Шанлыурфу.

«Психологи и психиатры посоветовали нам сделать так, чтобы наш город перестал ассоциироваться с этой катастрофой. Поэтому мы пытаемся стереть землетрясение из нашей памяти — физически, экономически и психологически», — говорит губернатор Газиантепа Кемаль Чебер. В первых двух сферах усилия властей приносят результат: в пострадавших городах на месте руин вырастают новые кварталы, а экспорт продукции из 11 пострадавших провинций за январь этого года даже превысил прошлогодний показатель на 2,3%.

С психологическими последствиями стихийного бедствия бороться придется значительно дольше — слишком сильны в обществе воспоминания о пережитом и страх, что это может повториться. Айсель Бозгейик из Нурдагы, потерявшей при землетрясении брата, до сих пор мерещится шум, которой разбудил ее ранним утром 6 февраля 2023 года. «Подземные толчки продолжались всего полторы минуты, но казалось, будто целую вечность», — вздыхает она.

Торговец из Газиантепа Юсуф Мекикчи рассказывает, что в первые несколько дней ситуация в городе была катастрофическая. «Не было ни хлеба, ни воды, ничего. Все закрыто. Даже на войне так не бывает», — вспоминает он.