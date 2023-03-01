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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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FT рассказала, почему роскошный дом в Турции стал «смертельной ловушкой»

FT рассказала, почему роскошный дом в Турции Rönesans Rezidans стал «смертельной ловушкой»
Элитный дом рухнул на бок, но его «скелет» остался сверху, это усложнило спасение пострадавших. По словам экспертов, причинами стали форма дома, тип почвы, «мягкость» первого этажа и то, что такие толчки бывают раз в 2,5 тыс. лет
Фото: onediocom / Twitter
Фото: onediocom / Twitter

Во время землетрясения в турецкой провинции Хатай рухнул элитный дом Rönesans Rezidans, он обвалился на бок. Его обломки стали памятником тому, «что пошло не так», пишет Financial Times. Издание собрало данные о строительстве и обрушении дома и узнало о возможных причинах катастрофы у экспертов.

Двенадцатиэтажное здание Rönesans было построено в 2011-м, в доме было три подъезда. В комплексе также находились спортивный зал, магазины и бассейн, застройщик преподносил покупку квартиры как «выбор образа жизни».

«Осталась огромная куча щебня с гигантским «скелетом» здания сверху. Именно поэтому спасение было таким трудным», — описал произошедшее родственник одного из погибших при крушении.

Опрошенные FT инженеры-строители и эксперты по землетрясениям сошлись во мнении, что такие современные здания, как Rönesans, не должны были обрушиться после толчков с магнитудой 7,5–7,8. По словам очевидцев, здание рухнуло на 40-й секунде землетрясения, длившегося около минуты.

Подобное землетрясение случается раз в 2,5 тыс. лет, строительные нормы не предусматривали такую нагрузку, отмечал директор по строительным и техническим работам Билькентского университета в Анкаре Мевлют Кахраман. Однако даже если здание получило бы серьезные повреждения при толчках, должна была сохраняться возможность для людей покинуть здание, указал профессор строительной и сейсмической инженерии Стамбульского технического университета Огуз Джем Челик. По его мнению, обрушение дома говорит об ошибках при проектировании и строительстве.

Компания-застройщик признавалась, что фактически объединила три дома в один, чтобы увеличить количество квартир, чьи окна выходят на юг. Однако вытянутая в длину форма дома означала риски для устойчивости здания. В engineersHRW отметили, что здание было 134 м в длину при 17 м высоты, соотношение — 8:1. Это требует серьезной подготовки к строительству, если строительство ведется в сейсмоопасном районе, указала инженер-строитель Джейн Верник.

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Квадратное здание было бы более устойчивым, поскольку для сейсмоустойчивых зданий важна симметричность, согласился Кахраман. По его мнению, удлиненная форма здания сделала его более уязвимым для опрокидывающих сил землетрясения. Во всем комплексе Rönesans не обрушилось лишь одно здание меньшего размера.

Другим фактором стала почва. Ее тип играет значительную роль для устойчивости постройки, поскольку он определяет, как передается мощность подземных толчков. В этой провинции распространена мягкая почва. Проектировщики должны были учитывать ее особенности при строительстве.

Другой причиной стали ошибки при строительстве основания здания, речь может идти о проблеме, известной как «мягкий этаж», рассказал Кахраман. Это означает, что один из этажей здания оказывается менее способным удерживать нагрузку при толчках, что делает его слабым местом всей конструкции. Дом раскололся в районе первого этажа, а стены оторвались от фундамента, прежде чем рухнуть на бок, указывает FT.

По данным на 1 марта, число жертв землетрясения в Турции достигло 45 тыс. «[Произошедшие землетрясения] единодушно рассматриваются экспертами во всем мире как исключительное природное явление по масштабам и разрушительности», — говорил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Число жертв превысило потери во время землетрясения в турецком Эрзинджане в 1939 году, которое считалось самым смертоносным в стране в ХХ веке. Тогда погибли 32,9 тыс. человек, а свыше 100 тыс. пострадали.

FT рассказала, почему роскошный дом в Турции стал «смертельной ловушкой»
FT рассказала, почему роскошный дом в Турции стал «смертельной ловушкой»

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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