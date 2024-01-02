К концу 2023 года около 117 млн человек были вынуждены покинуть свои дома

Почему число беженцев в мире достигло рекордных показателей в 2023 году К концу 2023 года около 117 млн человек были вынуждены покинуть свои дома

По оценке ООН, число людей, покинувших свои дома в результате конфликтов и стихийных бедствий, достигнет в 2023 году рекордных 117 млн. Многие из них — около 38 млн — были вынуждены бежать от войны и преследований в другие страны

Фото: Cheney Orr / Reuters

Как люди становятся беженцами

К концу 2023 года около 117 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий, преследований и природных катаклизмов, подсчитало Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). Это каждый 68-й житель планеты.

Существенную часть из них составляют беженцы — лица, которые, согласно определению женевской Конвенции 1951 года, покинули родную страну «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений». Не менее значимая категория — просители убежища: это те, кто обратился за статусом беженца, но пока его не получили.

По подсчетам УВКБ ООН, совокупное число представителей этих двух категорий к концу 2023 года составило около 38 млн человек; при этом за пять лет — с 2018 по 2022 год — у беженцев родились 1,9 млн детей. Большая часть беженцев надеется вернуться на родину, когда там станет безопасно, но удается это немногим: за первую половину 2023 года это смогли сделать лишь 404 тыс. человек. Хотя это вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года, общий тренд скорее негативный — темп прироста числа беженцев выше.

Важно также учитывать, что многим людям, лишившимся домов из-за вооруженных конфликтов или природных катаклизмов, не удается уехать за границу и приходится искать убежища в других регионах родной страны. Они попадают в отдельную и наиболее многочисленную категорию — внутренне перемещенные лица. По оценкам женевского Центра мониторинга за внутренними перемещениями (IDMC), в 2022 году их число достигло рекордного показателя в 71,1 млн человек (в 2021 году этот показатель составил 59,2 млн).

Из-за специфики передвижения этой категории лиц итоговые данные за 2023 год появятся лишь ближе к середине следующего года, но они, скорее всего, будут выше прошлогодних из-за многочисленных природных бедствий и роста насилия. Так, в апреле 2023 года в Судане начались вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Боевые действия велись прямо на улицах столицы и вскоре перекинулись и на другие регионы, вынудив почти 3 млн человек искать спасения в более безопасных частях страны.

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В результате начавшейся в октябре военной операции израильской армии против ХАМАС свыше 1,9 млн жителей сектора Газы (около 85% от всего населения) стали внутренне перемещенными лицами, подсчитало Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По мере расширения зоны боевых действий все больше людей вынуждены эвакуироваться из различных районов палестинского эксклава — иногда по нескольку раз. Оставшиеся без домов палестинцы могут остановиться у родственников, живущих в более безопасной части сектора Газа, но гораздо чаще ночуют в импровизированных палаточных городках, построенных БАПОР в школах и дворах больниц.

Какие страны стали лидерами по исходу беженцев

На протяжении последнего десятилетия безоговорочным лидером по исходу беженцев остается Сирия, где с 2011 года продолжается гражданская война. По подсчетам УВКБ ООН, по всему миру насчитывается свыше 6,6 млн сирийских беженцев и просителей убежища.

При этом за первые восемь месяцев 2023 года в Сирию вернулись всего 24,4 тыс. человек. Проведенный ООН в начале года опрос обнаружил, что лишь 1,1% сирийских беженцев хотят вернуться домой в течение следующих 12 месяцев. Виной тому страх за собственную безопасность из-за продолжающегося военного конфликта, отсутствие возможностей по трудоустройству и улучшению уровня жизни, а также проблемы с доступом к адекватному жилищу. Разрушительные землетрясения в феврале 2023 года лишь усугубили гуманитарную ситуацию в Сирии.

Второе место по числу беженцев занял Афганистан, где в августе 2021 года к власти пришло радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Миллионы людей были вынуждены бежать из страны, опасаясь расправы из-за связей с прежним правительством, американскими военными или международными организациями, а также из-за своих политических взглядов, этнической и религиозной принадлежности.

Афганистан уже свыше 40 лет страдает от конфликтов, бедности и стихийных бедствий, и все это время из страны продолжают бежать люди — преимущественно в соседние Пакистан и Иран. К концу 2023 года совокупное число беженцев и просителей убежища из Афганистана составило 6,4 млн человек. Коллапс афганской экономики, растущая бедность, угроза голода, притеснения женщин, этнических и религиозных меньшинств, а также частые природные катаклизмы — землетрясения и наводнения — будут вынуждать все больше афганцев оставлять свои дома и искать прибежища как внутри страны, так и за ее пределами.

На третьем месте расположилась Украина: по подсчетам УВКБ ООН, свыше четверти населения страны (около 11 млн человек) были вынуждены покинуть свои дома к середине 2023 года. Около 5,9 млн из них — беженцы и просители убежища, в основном теперь живущие в соседних государствах либо других странах Европы. В первые шесть месяцев 2023 года порядка 197 тыс. украинских беженцев вернулись на родину, однако ситуация в зоне боевых действий может вынудить некоторых из них вновь покинуть свои дома, как отмечает ООН. Кроме того, некоторые украинские беженцы приезжают на родину по делам: навестить родных или забрать какие-то документы, а затем вновь возвращаются в страну временного пребывания.

На эти три государства — Сирию, Афганистан и Украину — приходится порядка 52% от общего числа беженцев во всем мире. Четвертую строчку занимает Южный Судан. Из-за гражданской войны, захлестнувшей страну в 2013 году, спустя два года после отделения от Судана ее покинули свыше 2,2 млн человек (82% из них — женщины и дети), спровоцировав крупнейший кризис беженцев на всем континенте. Несмотря на то что в 2020 году правительство заключило мир с повстанцами, в стране то и дело вспыхивают стычки между разными группами населения, а также остро ощущаются последствия семилетней войны: нехватка продовольствия и бедность.

На пятом месте располагается Мьянма, откуда преимущественно бегут представители этнического и религиозного меньшинства рохинджа, которые на протяжении десятилетий сталкиваются с насилием, дискриминацией и преследованиями со стороны местных властей, а также лишены большей части гражданских прав. Ситуация обострилась в 2017 году из-за нападений повстанцев из «Армии спасения рохинджа Аракана» на полицейские пункты. В ходе конфликта были убиты 10 тыс. человек из числа рохинджа, включая детей и младенцев, а 300 деревень были сожжены дотла.

В феврале 2021 года к власти в Мьянме вновь вернулась военная хунта, и последовавшая за этим вспышка насилия, репрессии и политическая нестабильность спровоцировали новую волну беженцев, которая наложилась на кризис рохинджа. К концу 2023 года в мире насчитывалось более 1,3 млн беженцев из Мьянмы.

Замыкают десятку пять стран Африки — Судан, Демократическая республика Конго, Сомали, Центральноафриканская Республика (ЦАР) и Эритрея, население которых пытается спастись в других государствах от насилия, голода, стихийных бедствий и политических репрессий.

При этом Судан — единственная страна, которая одновременно вошла в число лидеров и по приему, и по исходу беженцев. Это африканское государство последние годы было пристанищем для беженцев из других стран континента — прежде всего Южного Судана, Эфиопии, Эритреи и ЦАР — и даже Сирии. Однако разгоревшийся весной вооруженный конфликт между армией и спецназом спровоцировал отток не только прежде укрывавшихся там беженцев из других стран, но и самих суданцев.

Официальная статистика по числу беженцев порой может отличаться от реальности, поскольку далеко не все лица, вынужденные покинуть свою страну, получают подобный статус или могут на него податься. Так, по данным ООН, свыше 7,7 млн граждан Венесуэлы были вынуждены покинуть страну из-за насилия, преступности, гиперинфляции и бедности. При этом статусом беженцев из них в 2023 году обладали лишь около 300 тыс. человек, еще почти 1,2 млн человек попросили убежища. При этом число венесуэльцев, которых ООН классифицирует как нуждающихся в международной защите и живущих в условиях, приближающих их к беженцам, составило 5,3 млн человек. С учетом этого показателя отток населения из Венесуэлы входит в семерку крупнейших кризисов беженцев.

Куда чаще всего отправляются беженцы

Вопреки расхожему мнению о том, что беженцы стараются попасть в богатые страны Европы или США, в подавляющем большинстве случаев — 69% — они ищут пристанища в соседних государствах. Чаще всего это страны с низким или средним уровнем дохода (75%).

Лидером по приему беженцев в 2023 году продолжила оставаться Турция, в которой и проживают свыше 3,6 млн беженцев и просителей убежища — преимущественно выходцев из Сирии, Ирака и Афганистана. На фоне ухудшения экономической ситуации вопрос беженцев стал крайне политизирован и был одним из ключевых на президентских выборах в Турции в мае 2023 года. Турецкое правительство пытается наладить процесс добровольного возвращения сирийцев на родину — в том числе строя в Сирии сотни тысяч жилых домов.

Следом идет Иран, куда еще со времен советского вторжения 1979 года устремились афганские беженцы. Сейчас в республике проживают свыше 3,4 млн беженцев и просителей убежища — почти в 4 раза больше, чем в период с 2014 по 2021 год, согласно официальной статистике. На третьем месте расположилась Германия, принявшая к концу 2023 года около 2,6 млн беженцев и просителей убежища. Большая часть из них — украинцы (свыше 1 млн зарегистрированных беженцев), сирийцы (около 693 тыс.), афганцы (239,5 тыс.), иракцы (150 тыс.).

Как отмечает УВКБ ООН, страны с низким уровнем дохода принимают у себя непропорционально большую долю беженцев — как с точки зрения численности собственного населения, так и с точки зрения имеющихся у них ресурсов. На эту категорию стран приходится всего 9% населения планеты и лишь 0,4% мирового ВВП, но при этом 16% беженцев. Однако государства с высоким уровнем дохода, на которых приходится две трети мирового ВВП, приняли у себя всего 25% беженцев. При этом УВКБ ООН отмечает, что нынешний показатель — результат скачка в 2022 году, когда в европейские страны хлынул поток беженцев из Украины.

Если же расположить страны по числу беженцев на душу населения, то тройка лидеров будет выглядеть сильно иначе. На первом и третьем местах окажутся карибские острова Аруба и Кюрасао, где беженец — каждый шестой и 14-й житель соответственно, а между ними разместится Ливан, в котором каждый седьмой — беженец из другой страны (преимущественно из Сирии).