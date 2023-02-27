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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Турция запретит строительство в зонах сейсмических разломов

Эрдоган пообещал не допустить строительства в близких к сейсмическим разломам районах
Эрдоган посетил один из пострадавших от землетрясения городов — Адыяман. Там он пообещал «залечить раны» от стихийного бедствия в течение года и не вести строительство там, где произошло разжижение грунта или есть разломы
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

В Турции не будут вести строительство в районах, которые находятся вблизи разломов, появившихся после землетрясения в начале февраля, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, посещая один из пострадавших во время стихийного бедствия городов — Адыяман.

«Мы не допустим строительства в районах, близких к линии разлома, с разжижением грунта, а также не допустим [появления] высотных зданий при восстановительных работах в старых населенных пунктах», — сказал он (цитата по Anadolu).

Турция запретит строительство в зонах сейсмических разломов
Турция запретит строительство в зонах сейсмических разломов

Эрдоган пообещал, что страна «в значительной степени залечит раны от землетрясения в течение года». В некоторых районах уже началось строительство новых домов взамен разрушенных, указал президент, в марте темпы возведения жилья планируют нарастить.

Землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции, в провинции Кахраманмараш. По данным турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), сила толчков достигала 7,7. Эрдоган отметил, что после землетрясения 6 февраля было еще примерно 10 тыс. афтершоков. После стихийного бедствия в стране появились тектонические разломы. Снимки одного из них показал «Роскосмос».

В результате землетрясения погибли более 44 тыс. человек, из них 6 тыс. — в Адыямане. Сейчас многие из тех, кто лишился жилья из-за природного бедствия, живут в палаточных городках, для их размещения планируют установить жилые контейнеры. В Турции разрушены или повреждены свыше 160 тыс. зданий, указывал Reuters.

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Землетрясение также затронуло соседнюю Сирию. По данным Reuters, общее число погибших в двух странах превысило 50 тыс. человек.

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землетрясение Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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