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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Турции решили снести и построить заново пострадавший город

Из-за землетрясения в Турции полностью снесут и восстановят город Нурдагы
Последствия землетрясения в Нурдагы
Последствия землетрясения в Нурдагы (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Пострадавший от последствий землетрясения в Турции город Нурдагы в провинции Газиантеп полностью снесут, а потом отстроят заново, заявил исполняющий обязанности губернатора Осман Бильгин, сообщает телеканал NTV.

«Мы приняли решение вместе с министром градостроительства [Муратом] Курумом убрать все завалы и полностью снести город — на 100%», — сказал Бильгин, уточнив, что Нурдагы будет построен заново.

Исполняющий обязанности губернатора добавил, что в городе по-прежнему продолжаются поисково-спасательные работы. По его данным, только из-под завалов одного разрушенного многоквартирного дома было извлечено 150 тел.

6 февраля в Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7. Как сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет. Подземные толчки ощущались во многих других странах Ближнего Востока и Азии, особенно в Сирии.

По последним данным, число погибших после землетрясения в Турции составило 31 643 человека. Пострадавшими признаны более 158 тыс. человек.

После многочисленных разрушений домов в Турции начались расследования, которые показали наличие серьезных дефектов в обрушившихся домах. В провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек, разыскиваются еще более 100 подозреваемых.

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